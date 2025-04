Czy owulacja występuje w ciąży?

Jestem w drugim miesiącu ciąży i chciałabym współżyć ze swoim partnerem. Czy możemy kochać się bez zabezpieczenia? Zastanawiam się też- czy można zajść w ciążę będąc w ciąży?

Julia

Jeśli pani ciąża nie jest zagrożona tzn. nie występują plamienia, bóle podbrzusza itd. oraz nie otrzymała pani od ginekologa zakazu współżycia- może pani współżyć. W czasie ciąży nie występuje ani miesiączka ani owulacja.

Bowiem działający w ciąży progesteron wstrzymuje dojrzewanie pęcherzyków Graafa. Pęknięcie tego pęcherzyka i uwolnienie komórki jajowej to owulacja. Do 14-18 tygodnia ciąży progesteron wydzielany jest przez ciałko żółte a później przez łożysko. Zatem będąc w ciąży (drugim miesiącu) nie można zajść w ciążę, bo nie dochodzi do owulacji.

Pozdrawiam serdecznie

