Opalona skóra latem wygląda zdrowo i promiennie. Ale czy nadal można korzystać ze słonecznych kąpieli, gdy jest się przyszłą mamą? Czy opalanie w ciąży może być bezpieczne, czy zawsze jest zagrożeniem, dla prawidłowego rozwoju dziecka? Sprawdź to!

Jako przyszła mama z pewnością chcesz dbać o siebie jak tylko można najlepiej. Zdrowo się odżywiasz, spacerujesz, starasz się unikać stresu. Teraz jednak czeka cię kolejne wyzwanie - zbliżają się gorące, letnie dni, które najprzyjemniej spędza się na plaży. Ale czy w ciąży nadal możesz opalać się bezpiecznie?

Czy opalanie w ciąży może być bezpieczne?

Choć wydaje ci się, że nie powinnaś opalać się w ciąży, zdarza ci się widzieć inne ciężarne kobiety, które nie rezygnują z tej przyjemności. Czy one nie dbają o swoje potomstwo? A może ty przesadzasz?

Sprawa opalania w ciąży nie jest jednoznaczna. Raczej nie powinno się przebywać całymi dniami na pełnym słońcu, ale też nie należy przesadzać w drugą stronę i w ogóle się nie opalać. Ważne jednak, by tę kwestię przedyskutować z lekarzem prowadzącym ciążę, który zbada, czy są jakieś przeciwwskazania kąpieli słonecznych w tym wyjątkowym okresie oraz, w przypadku ich braku, zaleci, jak bezpiecznie korzystać z opalania. Z pewnością jednak, gdy jesteś już w trzecim trymestrze ciąży, lepiej unikaj nadmiaru słońca.

Dlaczego opalanie w ciąży może być niebezpieczne?

Będąc w ciąży, musisz uważać na siebie bardziej niż zwykle. Twoja skóra może różnie reagować na warunki zewnętrzne, ale także twój organizm może zaskakiwać pod wpływem ciążowych zmian hormonalnych. Dlatego też zanim wyjdziesz na słońce, zabezpiecz skórę, ponieważ mogą pojawić się na niej:

przebarwienia , które trudno będzie ci usunąć;

, które trudno będzie ci usunąć; tzw. pajączki na skutek rozszerzenia się naczyń krwionośnych pod wpływem promieni UVB;

na skutek rozszerzenia się naczyń krwionośnych pod wpływem promieni UVB; znamiona barwnikowe, które mogą być niebezpieczne lub nawet złośliwe.

Uważaj na przegrzanie organizmu

Jeśli będziesz zbyt długo przebywać w upale, może to się źle skończyć dla płodu. Nigdy nie dopuść do tego, by z powodu upału spowodować krwawienie z dróg rodnych. Co zrobić, aby opalanie w ciąży było jak najbardziej bezpieczne?

Zawsze miej ze sobą wodę mineralną,

unikaj przebywania na słońcu między godziną 11 a 15, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze,

Chroń skórę pod parasolem lub wybieraj zacienione miejsca do siedzenia.

