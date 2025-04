Owoce cytrusowe, czyli lubiane pomarańcze i mandarynki, to bogactwo witamin C, B-6 oraz minerałów, takich jak magnez, kwas foliowy czy fosfor. Są niezbędne do prawidłowego rozwoju płodu. Warto jeść cytrusy w ciąży, ale zachować umiar w ich spożywaniu, ponieważ w nadmiarze mogą zaszkodzić.

Dlaczego nie można jeść zbyt dużo cytrusów w ciąży

Głównym powodem, dla którego ciężarne nie powinny objadać się tymi owocami, jest fakt że cytrusy mają silne właściwości alergizujące, a im bardziej pryskane są te importowane owoce, tym większe jest ryzyko uczulenia. W ciąży nie należy eksperymentować też z nowymi gatunkami owoców i warzyw, gdyż nie wiadomo, w jaki sposób zareaguje organizm.

Ponadto mandarynki czy pomarańcze w ciąży mogą wzmagać zgagę, z którą kobiety ciężarne często się zmagają. Jeśli zatem przyszła mama cierpi na tę dolegliwość, powinna jednak zrezygnować z tych egzotycznych owoców oraz gruntownie przejrzeć nasz poradnik na sposoby na zgagę w ciąży.

Nie bez znaczenia dla ciężarnej jest też fakt, że owoce cytrusowe mogą uszkadzać szkliwo. Zęby w ciąży i tak narażone są bardziej niż zwykle na uszkodzenia, dlatego bardzo ważne jest, by bezpośrednio po spożyciu pomarańczy czy mandarynki nie myć zębów - wtedy nie dojdzie do szkodliwej dla szkliwa reakcji. Zęby w ciąży są bardziej wrażliwe, podatne na urazy i próchnicę. Nie rezygnuj z wizyt u stomatologa, gdy masz powody do niepokoju.

Mandarynki w ciąży

Mandarynki w ciąży to zazwyczaj dobrze tolerowany owoc - warto spożywać 2-3 sztuki dziennie, mając na uwadze dobrze zbilansowaną dietę. Mandarynki w ponad 85% składają się z wody, zawierają witaminy A, C, B3 i B6, a także magnez, cynk, żelazo, wapń, sód, kwas foliowy. Mandarynki w ciąży (i nie tylko) wzmacniają układ odpornościowy, chronią przed infekcjami. Wspomagają tworzenie cewy nerwowej u płodu, dlatego warto po nie sięgać, choć nie w nadmiarze.

Pomarańcze w ciąży

Zawierają więcej witaminy C od mandarynek, ale mogą być przyczyną silniejszych i częstszych reakcji alergicznych - nawet połowa owocu dziennie, może spowodować wysypkę. Pomarańcze w ciąży powinny znaleźć się np. w sałatce z dodatkiem roszponki i grillowanego kurczaka. Można je też jeść solo, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy układ odpornościowy potrzebuje witaminy C (dzienna dawka to ok. 85 g).

W pomarańczy znajdziesz prawie 10% zalecanej dziennej ilości kwasu foliowego, a imponująca zawartość potasu zapobiega podwyższonemu ciśnieniu krwi u kobiet w ciąży, dlatego pomarańcze w ciąży warto spożywać solo albo w postaci świeżo wyciskanego soku z pomarańczy.

