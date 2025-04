Podczas gdy przyszła mama z niecierpliwością czeka na kolejne badanie USG w ciąży, by zobaczyć choć na chwilę swojego maluszka, bywa, że słyszy od mamy, ciotki, babci, że takie badanie nie jest do końca bezpieczne dla dziecka i powinno się go unikać, jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów. Czy rzeczywiście tak jest? Spytaliśmy eksperta w dziedzinie ginekologii, znanego lekarza dr Grzegorza Południewskiego. Zobaczcie na filmie, co odpowiedział!

Badania USG w ciąży są nie tylko bezpieczne, lecz także konieczne

Zdaniem dra Południewskiego badania ultrasonograficzne wykonywane w ciąży są absolutnie bezpieczne, a utarte w społeczeństwie przekonanie, że jest inaczej, jest zwykłym mitem. Przez lata robiono badania sprawdzające bezpieczeństwo zapisu USG w ciąży i nie wykryto żadnych skutków ubocznych z jego stosowania. Co więcej, jest to metoda pozwalająca na dokładne sprawdzanie stanu rozwijającego się dziecka na poszczególnych etapach ciąży.

Według doktora: "ważne, by metoda sprawdzania dobrostanu dziecka, jaką stosujemy, była metodą skuteczną. A USG ciążowe jest". Nie ma zatem obaw, by wykonywać je wielokrotnie w czasie ciąży. A im szybciej zostanie wykryta jakakolwiek wada, tym większa szansa na jej wyleczenie.



