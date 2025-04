Przyszła mama może niepokoić się częstą czkawką u płodu lub nie wiedzieć, czym są rytmiczne, delikatne ruchy dziecka. To zjawisko nie wymaga konsultacji lekarskiej, tylko cierpliwości.

Jak objawia się czkawka u płodu

Od czasu do czasu odczuwasz rytmiczne muśnięcia w dole brzucha i jesteś już za półmetkiem ciąży? Możesz spodziewać się od lekarza odpowiedzi, że te powtarzające się dotknięcia malucha to fizjologiczna czkawka płodu - tak, dziecko w brzuchu może mieć czkawkę, podobnie jak maluch może wysyłać uśmiechy na USG w ciąży. To unikalne, niepowtarzalne odczucia.

Czkawka u płodu to nic innego, jak lekkie wibracje, które odczuwa mama lub które zaobserwuje lekarz podczas badania USG. Są wyczuwalne już w połowie II trymestru, a najbardziej w III trymestrze ciąży, kiedy dziecko jest już spore, a jego ruchy bardzo odczuwalne. Jeśli co jakiś czas czujesz rytmiczne ruchy, oznacza to, że maleństwo ma czkawkę. Nie myl jej z kopnięciami - czkawka u dziecka w brzuchu jest zdecydowanie delikatniejsza i regularna, nie jest też bolesna.

Skąd się bierze czkawka u dziecka w ciąży

Otóż - choć wydaje się to dość nietypowe - nienarodzone maluchy też mogą czkać. Wszystko przez popijanie płynu owodniowego, dzięki któremu dziecko utrzymuje prawidłową równowagę wody w organizmie. Jeśli wypije go zbyt dużo lub zbyt szybko, niedojrzała przepona reaguje na to właśnie czkawką.

Warto też zapoznać się z instrukcją liczenia ruchów płodu - im bliżej porodu, tym ważniejsza jest umiejętność określania intensywności, odstępów między nimi. Lekarz będzie pytać o ruchy, kopnięcia czy właśnie czkawkę płodu po to, by określić czy ciąża przebiega prawidłowo.

Co oznacza czkawka u nienarodzonego dziecka

Jak już wspomniałyśmy - czkawka u płodu to nic złego. Jeśli czujesz, że maluch ma czkawkę, nie musisz się martwić, tylko przeczekać. Czkawka u płodu oznacza, że maluch trenuje odruch połykania i jednocześnie świadczy o jego prawidłowym rozwoju. Jedynie w przypadku, gdy zdarza się to kilkukrotnie w ciągu doby i trwa bardzo długo, powinnaś zaczerpnąć wiedzy u specjalisty.

Tekst na podstawie artykułu Agaty Bernaciak. Pierwotnie opublikowany 19.12.2014.

