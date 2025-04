Ciąża rządzi się swoimi prawami - jeśli chcesz zadbać o siebie i dziecko, to zrezygnuj z zakazanych produktów, które mogą powodować dolegliwości lub być potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dotyczy to np. surowego mięsa.

Sól a ciąża

Nadmiar soli, zwłaszcza w drugiej połowie ciąży, może zatrzymywać wodę w organizmie i powodować nieprzyjemne obrzęki nóg, rąk i twarzy. Opuchnięte nogi w ciąży to problem większości przyszłych mam, a warto wiedzieć, że nawet rezygnując z tej przyprawy, sól - chcąc nie chcąc - przyjmuje się w nadmiarze w produktach, które je się na co dzień: serach, wędlinach czy pieczywie. Jeśli obrzęki nóg nie ustępują po nocnym odpoczynku, powinnaś skontaktować się z lekarzem, a ze swej diety szybko wyeliminować mocno dosalane produkty: śledzie, wędliny, konserwy, krakersy i oczywiście chipsy.

Surowe jajka

Dokładnie myj skorupkę jajka przed gotowaniem. Jeśli pęknie w trakcie gotowania, masz pewność, że do białka nie dostaną się żadne zanieczyszczenia. Kogel-mogel lub jajko na miękko może być zakażone salmonellą – nie jedz ich! Unikaj też produktów, do których dodaje się surowe jajko, np. kremów, a zwłaszcza tiramisu.

Sery pleśniowe w ciąży

Do tej listy dodaj też: ser feta, camembert i produkty z niepasteryzowanego mleka, np. oscypki. W ciąży odstaw je na jakiś czas, bo mogą w nich być bakterie z rodzaju listeria. Kobiety spodziewające się dziecka są około 20 razy bardziej podatne na listeriozę, niż pozostali dorośli. Choroba może być przeniesiona do płodu przez łożysko, nawet jeśli u matki nie ma żadnych jej objawów i w rezultacie prowadzić do przedwczesnego porodu, poronienia lub powikłań zdrowotnych u maleństwa.

Napoje gazowane w ciąży

Te napoje są teraz niewskazane dla ciebie z wielu powodów i lepiej nie spożywać ich w ciąży: zawarty w nich dwutlenek węgla może podrażniać przewód pokarmowy, zwłaszcza gdy często sięgasz po orzeźwienie z bąbelkami. Kolorowe napoje są też sztucznie barwione i aromatyzowane. Nie ma w nich nic potrzebnego dziecku, a przy tym wcale nie gaszą pragnienia i dostarczają zdecydowanie za dużo cukru. Lepiej ich unikaj, szczególnie coli, bo jest w niej kofeina, która podnosi ciśnienie.

Alkohol a ciąża

Niektórzy uważają, że mała ilość piwa lub wina nie zaszkodzi maleństwu. Owszem, jeśli w pierwszych tygodniach ciąży nieświadomie sięgnęłaś po alkohol, nie powinien on poważnie zaszkodzić, ponieważ natura „zabezpiecza” płód właśnie przed takimi zdarzeniami.

Jednak w kolejnych tygodniach zachowaj absolutną abstynencję, bo możesz zaburzyć rozwój dziecka, w konsekwencji maluch może urodzić się z zespołem FAS. Pamiętaj, że również piwo bezalkoholowe w ciąży może stanowić zagrożenie dla dziecka. Podobnie jest z kosmetykami - one też mogą zaszkodzić rozwojowi dziecka. Przeczytaj ekspercki artykuł o kosmetykach zakazanych w ciąży.

Surowe mięso (np. tatar) a ciąża

Unikaj niedogotowanego mięsa, krwistych befsztyków oraz dań i wędlin z surowego mięsa (np. tatara, kiełbasy typu metka lub szynki parmeńskiej). Często bywają one przyczyną zakażenia toksoplazmozą matki... oraz dziecka. Mogą się w nich znajdować także drobnoustroje odpowiedzialne za wcześniej wspomnianą listeriozę. Wędliny jedz najwyżej 2 razy w tygodniu. Wędzone produkty zawierają bowiem rakotwórcze azotany i mają dużo soli.

Produkty wędzone

Wędzone ryby i wędliny zawierają niebezpieczne pochodne dymu, które są rakotwórcze. Sporadyczne spożycie wędzonki nie jest szkodliwe. Konserwanty zawarte w nich są uznawane za bezpieczne. Wędzone produkty mogą jednak powodować zgagę czy wzdęcia - w ciąży może to być szczególnie problematyczne.

Mocna kawa i herbata

Kofeina wypłukuje z organizmu cenne witaminy i minerały, a także powoduje skoki ciśnienia. Zwłaszcza mocne espresso. Jeśli jesteś zdrowa i nie masz nadciśnienia, możesz wypijać czasem słabą, rozpuszczalną kawę z mlekiem. Przeczytaj szczegółowe zalecenia, jak pić kawę w ciąży. Pamiętaj jednak, że twoja poranna ospałość jest w dużej mierze spowodowana działaniem hormonów (głównie na początku ciąży), a nie zapotrzebowaniem akurat na kofeinę.

Cukry proste (ciasta i ciasteczka)

Jeśli w diecie będzie za dużo cukrów prostych, czyli ciastek, lodów, słodkich rogalików, pozbawisz swój organizm ważnych mikroelementów, a poza tym przytyjesz zbyt wiele. Słodkości to także przyczyna powikłań, takich jak cukrzyca ciążowa, nawracające zapalenia pochwy, zatrucia żołądkowe.

Zioła w ciąży

Unikaj ziołowych mieszanek czy niespożywanych wcześniej herbat. Szczególnie niebezpieczny dla ciebie jest teraz żen-szeń, rozmaryn, tymianek, chmiel i cząber, ponieważ szkodliwie działają na płód. Choć wydają się posiadać liczne właściwości zdrowotne, w czasie ciąży nie należy pić ziół leczniczych. Wystrzegaj się też moczopędnej kruszyny i soku z aloesu, bo mogą powodować odwodnienie i przekrwienie narządów w obrębie miednicy.

Artykuł na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie „Mamo to ja".

