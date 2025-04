Nie wszystkie obowiązki domowe są zabronione. Wręcz przeciwnie, ruch w ciąży jest wskazany i zdrowy. Powinnaś jednak dbać o to, by prace domowe nie były zbytnim przeciążeniem np. dla kręgosłupa lub nie powodowały żadnych zagrożeń dla dziecka. Sprawdź, czego lepiej unikać w ciąży.

Czego lepiej unikać w ciąży?

Oto nasze wskazówki:

1. Prasowanie na stojąco

Na pewno nie powinnaś urządzać godzinnego prasowania w ciąży. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, byś wyprasowała sobie bluzkę lub dwie. Powinnaś jednak zadbać o odpowiednią pozycję. Najlepiej będzie dla kręgosłupa, gdy ustawisz deskę do prasowania na taką wysokość, by móc prasować na siedząco i nie musieć podnosić rąk do góry.

2. Wieszanie firanek lub zasłonek, mycie okien

Te wszystkie czynności wymagają długiego trzymania rąk w górze, co może zaburzać krążenie. Powinnaś zatem wyeliminować ze swojego ciążowego grafiku mycia okien i wieszania firanek. Lepiej zleć tę pracę mężowi.

3. Używanie ostrych detergentów

Mogą być one drażniące zarówno dla nosa, jak również podrażniać skórę. Lepiej w ogóle zrezygnuj z mocnych detergentów lub chroń odpowiednio skórę, jeśli musisz je stosować. Nie zapominaj o zakładaniu gumowych rękawiczek.

4. Malowanie ścian

Możesz chcieć np. przed narodzinami dziecka odświeżyć pokój dziecięcy. Powinnaś jednak zrezygnować z samodzielnego malowania i albo poprosić o to męża, albo wynająć malarza. Wdychanie farby może szkodzić tobie i dziecku, ponieważ może ona zawierać niebezpieczne pierwiastki, takie jak ołów czy rtęć.

5. Dźwiganie ciężkich przedmiotów

Mamy nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z faktu, że w ciąży i tak mocno nadwyrężasz kręgosłup samym faktem, że nosisz dziecko. Nie powinnaś dodatkowo się przeciążać. Nie myśl zatem nawet o przesuwaniu mebli czy przenoszeniu ciężkich przedmiotów lub mebli, żeby odkurzyć zakamarki. Zrobisz to po porodzie.

6. Pranie ręczne w pozycji pochylonej nad wanną

Jeśli koniecznie musisz wyprać coś ręcznie, możesz to zrobić, ale nie stawiaj miski gdzieś w wannie lub na podłodze, tylko zrób pranie ręczne np. w umywalce. Nie powinnaś za długo się schylać lub kucać z wygiętym kręgosłupem.

7. Urządzanie generalnych, całodziennych porządków

Lepiej sprzątaj na raty. Zrób sobie grafik na cały tydzień i codziennie wykonuj jakąś część obowiązków. Chyba, że chcesz przyspieszyć poród...

