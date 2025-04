Fot. Fotolia

Krótka historia Cyryla

Urodził się w Salonikach (Grecja) w 826 lub 827 roku. Razem ze starszym bratem Metodym, jako ludzie wykształceni i władający wieloma językami, wysyłani byli do krajów ościennych, aby łagodzić spory religijne, jakie powstawały w wielowyznaniowych społecznościach. Prowadzili również działalność misyjną.

W 862 roku władający Morawami, Słowacją, Czechami, Śląskiem, Węgrami i prawdopodobnie Małopolską książę Rościsław zwrócił się do Cesarstwa Bizantyńskiego z prośbą, o przysłanie misjonarzy. Wybór cesarza padł na Cyryla i Metodego, ponieważ obaj bracia znali język słowiański. Wprowadzili ten język do liturgii, a Cyryl stworzył odrębny alfabet, oparty na kursywie greckiej i częściowo na alfabecie arabskim. Zanim przyjęto dla tego alfabetu nazwę „cyrylica”, nazywany on był „głagolica”, od staro-cerkiewno-słowiańskiego słowa glagol, oznaczającego literę.

Misjonarze obrządku łacińskiego mieli za złe wprowadzenie do liturgii języka Słowian oraz używanie odrębnego alfabetu. Cyryl i Metody zostali zmuszeni do opuszczenia Moraw.

Bracia przyjechali do Rzymu, gdzie Cyryl wstąpił do jednego z klasztorów greckich. 14 lutego 869 roku zmarł po blisko dwumiesięcznej chorobie.

Pochodzenie imienia Cyryl

Imię Cyryl pochodzi od greckiego słowa kyrios – pan, bóg, władca. U Słowian wschodnich imię to przyjęło formę Kirył.

Czemu patronuje św. Cyryl?

Święty Cyryl występuje zawsze razem z bratem Metodym. Dlatego też obaj uznani zostali za patronów Europy, wszystkich narodów słowiańskich i Śląska Opolskiego. Są też wzywani w czasie burzy.

Dzień św. Cyryla – 14 lutego.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex