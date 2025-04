Rozwija się zazwyczaj bezobjawowo, a nieleczona może zagrażać nie tylko mamie, ale również dziecku. Istnieje kilka czynników, które mają wpływ na rozwój cukrzycy ciążowej. By zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, każda kobieta, która spodziewa się dziecka, powinna zwrócić uwagę na swój styl życia i prawidłowe odżywianie. Dowiedz się więcej o cukrzycy ciążowej i jej profilaktyce.

Dieta w ciąży - miesiąc po miesiącu

Skąd się bierze cukrzyca ciążowa?

Cukrzyca ciążowa jest uwarunkowana zaburzeniem tolerancji węglowodanów. Kobieta w ciąży powinna zadbać o odpowiednio zbilansowaną dietę, tak by poziom glukozy we krwi utrzymywał się na odpowiednim poziomie. Prawidłowa dieta w ciąży to również troska o delikatny organizm dziecka, ponieważ już od momentu poczęcia, w ciągu 1000 pierwszych dni życia dziecka, programuje się metabolizm, intensywnie rozwija się mózg, kształtuje się układ odpornościowy oraz dojrzewa jego układ pokarmowy.

Często wystąpienie cukrzycy ciążowej wynika z predyspozycji genetycznych, wtedy ta postać cukrzycy występuje tylko w czasie ciąży. Pojawienie się cukrzycy ciążowej może być też swego rodzaju sygnałem ostrzegawczym dla kobiety. Oznacza to, że organizm ma predyspozycję do zachorowania na cukrzycę typu 2 w przyszłości.

Jak się odżywiać w ciąży?

Dieta kobiety w ciąży powinna być przede wszystkim dobrze zbilansowana i urozmaicona, aby dostarczyć wszystkich wartościowych i niezbędnych dla zdrowia składników odżywczych. Należy również pamiętać o odpowiedniej wielkości oraz regularnych posiłkach, ponieważ nieprawidłowy jadłospis może powodować zbyt duże przyrosty masy ciała w ciąży, czego efektem mogą być powikłania w postaci cukrzycy ciążowej .

Planując swój codzienny jadłospis, należy zwrócić uwagę zarówno na porę spożywanych posiłków, jak i na ich liczbę oraz rodzaj. Specjaliści Instytutu Żywności i Żywienia zalecają, aby jeść dziennie 4-5 posiłków w odstępach czasu co 3-4 godziny . Jeżeli kobieta przed ciążą stosowała zdrową i różnorodną dietę, to w okresie oczekiwania na dziecko nie musi jej diametralnie zmieniać. Wystarczy jedynie uzupełnić ją odpowiednimi składnikami odżywczymi lub suplementami zaleconymi przez lekarza, wspierającymi rozwój dziecka.

Przy komponowaniu prawidłowego jadłospisu kobiety ciężarnej należy uwzględnić:

pełnoziarniste produkty zbożowe (które są bogate w skrobię i błonnik),

warzywa i owoce około 400 g dziennie,

mleko i produkty mleczne (należy wybierać te o zmniejszonej zawartości tłuszczu),

jaja, mięso oraz tłuste ryby np. łosoś czy makrela,

2-2,5 l płynów dziennie w tym 1-1,5 l wody niegazowanej lub mineralnej niskosodowej,

tłuszcze roślinne (olej rzepakowy, oliwa z oliwek), orzechy.

Na co uważać podczas codziennego odżywiania?

Podczas ciąży należy ograniczyć dodawanie soli i cukru. Warto mieć na uwadze, że także produkty powszechnie uważane za zdrowe, mogą być szkodliwe dla organizmu przyszłej mamy, gdy są dostarczane w zbyt dużych ilościach – nielimitowane spożycie owoców może prowadzić do zwiększenia masy ciała.

Bardzo duży wpływ na zwiększenie ryzyka pojawienia się cukrzycy ciążowej mają słodkie przekąski. Przy częstym spożyciu słodyczy maleje apetyt na wartościowe posiłki, co prowadzi do zaburzeń wartości odżywczej diety. Nadmiar łakoci sprzyja nadwadze i otyłości, a w efekcie wystąpieniu cukrzycy ciążowej. Z jadłospisu kobiety ciężarnej należy także wyeliminować produkty typu „fast food”, które zawierają znaczne ilości soli, które niekorzystnie działają na organizm przyszłej mamy.

Nie zapominaj o ruchu

Czynnikiem, mającym istotny wpływ na dobry stan zdrowia kobiety ciężarnej, jest właściwy styl życia. Szczególnie ważnym elementem jest ruch. Krótkie i niemęczące trzydziestominutowe spacery, pięć razy w tygodniu, mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca typu 2. Należy pamiętać jednak, że aktywność fizyczna jest zalecana wyłącznie kobietom o prawidłowym przebiegu ciąży.

Kto jest najbardziej narażony na cukrzycę ciążową?

Jeśli kobieta zmaga się już z cukrzycą ciążową powinna prowadzić dietę zawierającą nie mniej niż 1800 kcal i spożywać odpowiednio zwiększoną ilość białka, niezbędną dla odpowiedniego rozwoju płodu . Większość cukrzyc ciążowych mija wraz z porodem, najczęściej jest rozpoznawana między 24. a 28. tygodniem ciąży.

Czynniki ryzyka pojawiają się u kobiet, które zwykle:

miały cukrzycę ciążową w poprzednich ciążach,

są powyżej 35. roku życia,

borykają się nadwagą lub otyłością,

urodziły więcej niż dwójkę dzieci,

posiadają w rodzinie osobę chorą na cukrzycę typu 2.

Jeżeli w trakcie ciąży doszło do cukrzycy ciążowej, należy po porodzie sprawdzić, czy poziom cukru ustabilizował się i regularnie powtarzać badanie.

