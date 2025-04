Pierwsze wigilijne danie dla kobiet w ciąży

Barszcz czerwony To znacznie lepszy wybór niż zupa grzybowa, która nie dość, że jest ciężkostrawna, to jeszcze powoduje uciążliwe wzdęcia. Zalety barszczu? Przede wszystkim lekkostrawność. Poza tym, dzięki poczciwym buraczkom, zupa jest źródłem witaminy C i żelaza.



Wigilijna przystawka dla ciężarnej

Sałatka jarzynowa Wraz z nią dostarczysz sobie i dziecku witamin. Pamiętaj, by tym razem nie dodawać groszku czy kukurydzy (bo wzdymają), a majonez zastąpić lżejszym sosem jogurtowo-majonezowym.

Drugie wigilijne danie dla kobiet w ciąży

Dorsz lub mintaj po grecku To doskonałe źródło białka, które dostarcza aminokwasów niezbędnych do rozwoju narządów i tkanek malucha. Najlepsze są ryby morskie, które dodatkowo dostarczają kwasów omega-3 oraz jodu, którego niedobór może spowodować słaby rozwój umysłowy dziecka.

Deser wigilijny dla ciężarnych

Piernik tradycyjny Upieczony z mąki żytniej i miodu to sporo dobrego błonnika oraz bezcennych składników mineralnych. Zjedz go jednak bez polewy czekoladowej – będzie nieco lżejszy i mniej kaloryczny.

Wigilijny napój dla kobiet w ciąży

Kompot z suszu Suszone śliwki, jabłka i gruszki są idealne na ciążowe kłopoty. Na skutek działania progesteronu kobiety w ciąży mają tendencję do zaparć i wzdęć, a kompot z suszu niweluje te dolegliwości.

Czego nie wolno ci jeść w czasie kolacji wigilijnej?

Cytrusy Są silnym alergenem, dlatego zrezygnuj z nich. Śledź w oleju Niby ryba morska bogata w kwasy omega-3, ale jest jak beczka pełna soli! Jej nadmiar zatrzymuje wodę w organizmie i może powodować obrzęki oraz nadciśnienie. Kutia Jest kaloryczna, ciężkostrawna, pełna miodu i orzechów, które są silnym alergenem. Dlatego jeśli już, to tylko troszkę. Napoje gazowane Napoje typu cola zawierają kofeinę, dwutlenek węgla (w dużych ilościach podrażnia przewód pokarmowy), fosforany (pogarszają wchłanianie wapnia), a także bardzo dużo cukru.

