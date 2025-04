Fot. Fotolia

Krótka historia św. Brygidy

Urodziła się w 1302 roku na zamku Finstad koło Uppsali (Szwecja), w książęcej rodzinie spokrewnionej z rodem królewskim. Rodzina była bardzo pobożna. Kiedy Brygida miała 7 lat, ukazała się jej Matka Boska i założyła jej na głowę tajemniczą koronę. Kiedy miała 10 lat, ujrzała Chrystusa na krzyżu. Legenda głosi, że dziewczynka na widok męki Jezusa, zawołała: O, mój kochany Panie! Kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie! Za dwa lata zmarła matka Brygidy, a ojciec oddał córkę na wychowanie do ciotki. W wieku ok. 15 lat Brygida została wydana za mąż za 18-letniego Ulfa Gutmarssona, z którym zgodnie przeżyli 28 lat. Mieli ośmioro dzieci. Brygida bardzo dobrze prowadziła dom, dbała o służbę. Wszyscy domownicy codziennie wspólnie odmawiali pacierze. Cały czas Brygida poświęcała się sprawom Kościoła. Na jej prośbę Pismo Święte zostało przełożone na język szwedzki.

W 1332 roku Brygida została mianowana ochmistrzynią na dworze króla Magnusa II. Korzystając z majątku zarówno swojego, jak i królewskiego, hojnie wspierała Kościół. W 1339 roku zmarł jeden z synów Brygidy i Ulfa. Rodzice wybrali sie z pielgrzymką do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostella. W drodze powrotnej Ulf – za zgodą żony – wstąpił do zakonu cystersów i pozostał w klasztorze, gdzie za 5 lat zmarł. Po jego śmierci Brygida wyrzekła się wszelkich godności i poświęciła się służbie Bogu. Modlitwy, umartwienia, pokuty – tak wyglądało teraz jej życie. Miała wiele objawień. Założyła zakon zwany brygidkami. Odbyła pielgrzymki do Rzymu i do Ziemi Świętej. Zmarła w Rzymie 23 lipca 1373 roku. W 1391 roku została kanonizowana.

Brygida to imię pochodzenia celtyckiego. Rdzeń brig-/brigo- oznacza szczyt, siłę, męstwo. Inne źródła podają, że imię to wywodzi się od celtyckiej bogini Brigantii i znaczy wyniosła, wysoka.

Komu patronuje św. Brygida?

Święta Brygida jest patronką Szwecji i pielgrzymów, ambasadorów, adwokatów i negocjatorów oraz... panien lekkich obyczajów. Czuwa nad dobrą śmiercią.

Dzień św. Brygidy – 23 lipca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex