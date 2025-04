Kiedy kobieta czeka na dziecko i w końcu dowiaduje się, że jest w ciąży, ogarnia ją wielkie szczęście. Taka młoda przyszła mama może jednak nie wiedzieć, co powinna zrobić już na początku ciąży. Podpowiadamy zatem, których spraw nie warto lub wręcz nie wolno odkładać na potem.

Jeśli jesteś właśnie w takiej sytuacji, zrobiłaś test i okazało się, że jesteś w ciąży, sprawdź, co teraz musisz załatwić. Tych spraw nie ma aż tak dużo i niektóre z nich nie wpłyną w żaden sposób na rozwój dziecka, ale są też takie, które musisz wdrożyć w życie już od dziś. Sprawdź to koniecznie!

Co trzeba załatwić w ciąży?

Oto nasz ciążowy must do na początek ciąży:

1. Nie odkładaj wizyty u lekarza

Najlepszy czas na pierwszą wizytę to 7–8. tydzień ciąży. Im wcześniej trafisz pod opiekę lekarza, tym lepiej dla ciebie i dziecka. Dostaniesz skierowanie na potrzebne badania i zalecenie, jakie witaminy i minerały powinnaś zażywać, np. niezwykle cenny dla zdrowia dziecka kwas foliowy. Potrzebne będzie również USG, które da pewność, że w macicy rzeczywiście zagnieździł się zarodek.

2. Wybierz ginekologa, który będzie prowadził ciążę

Ciążę może prowadzić ginekolog, do którego zwykle chodzisz, ale możesz też wybrać kogoś innego, np. ze szpitala, w którym chciałabyś rodzić. Ciążę mogą również prowadzić położne, ale tylko wówczas, gdy są to ciąże fizjologiczne, czyli bez komplikacji. P

Przynajmniej raz na trymestr kierują pacjentkę do ginekologa, a w przypadku, gdy pojawiają się komplikacje, robią to niezwłocznie. Trzeba jednak pamiętać, że powierzenie im prowadzenia ciąży zwykle wiąże się z koniecznością płacenia za zlecone badania.

3. Jeśli to konieczne, zmień dietę

Musi być zdrowo, bo to, co jesz, wpływa na stan dziecka. Zadbaj więc o odpowiednią dietę. Nie należy ograniczać się ani tym bardziej odchudzać. Nie można też przesadzać w drugą stronę. Zapotrzebowanie na energię wzrośnie dopiero od drugiego trymestru ciąży i jedynie o ok. 300 kcal. Nie jedz za dwoje, gdy twoje dziecko jest naprawdę maleńkie.

4. Zrezygnuj z wszelkich używek

Nie daj się skusić na lampkę wina do kolacji czy piwo przy grillu. Alkohol przenika przez łożysko – razem z tobą pije go twoje dziecko. Warto też ograniczyć kawę, pić mniej herbaty i zrezygnować z coli. Każdy z tych napojów zawiera kofeinę, której nadmiar może powodować problemy z zachowaniem u dziecka i powodować u niego nadpobudliwość.

5. Przygotuj się na rozmowę z bliskimi

Jeśli na dziecko czekaliście razem z partnerem, prawdopodobnie od razu oznajmisz mu tę radosną nowinę. Jeśli jednak wiesz, że będzie to dla niego duże zaskoczenie, przemyśl, jak i kiedy mu o tym powiedzieć. Nie zwlekaj jednak zbyt długo. Później razem będzie was jeszcze czekać rozmowa z resztą rodziny. Byłoby cudownie, gdyby ucieszyli się na wieść o jej nowym członku.

6. Zapisz się na zajęcia fitness dla przyszłych mam

Jeśli wcześniej byłaś aktywna, teraz też możesz ćwiczyć, np. na specjalnych zajęciach dla kobiet w ciąży. Jednak zanim się zapiszesz, porozmawiaj z lekarzem, czy nie widzi przeciwwskazań. Jeśli uzna, że możesz spokojnie trenować, ruszaj do dzieła!

Na podstawie artykułu w magazynie Twoje Dziecko