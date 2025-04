Lekarz użył terminu, którego nie znasz? Poproś o wyjaśnienie. To żaden wstyd. Aby jednak czuć się przygotowana, przejrzyj naszą ściągę! Oto kilka terminów, z którymi możesz się zetknąć.

1. Ciąża przenoszona

Licząc od daty ostatniej miesiączki, ciąża trwa 40 tygodni. Zdarza się, że dziecku nie spieszy się na świat, tymczasem łożysko, które dostarczało mu dotąd tlenu i substancji odżywczych, zaczyna się starzeć i nie spełnia już swojego zadania tak jak powinno. To właśnie ciąża przenoszona. W takiej sytuacji trzeba wywołać poród, bo maleństwu nie jest już w brzuchu tak dobrze, jak wcześniej.

2. Czop śluzowy

To przypominający galaretkę albo białko jajka korek, który chroni macicę przed drobnoustrojami. Jego wypadnięcie może poprzedzać poród

nawet o dwa tygodnie.

3. Hipotrofia płodu

Zdarza się, że z różnych przyczyn dziecko nie rośnie tak szybko, jak powinno, i w efekcie jego masa jest mniejsza, niż wynikałoby to z wieku ciąży. W takiej sytuacji mama i maluszek muszą być pod stałą kontrolą. Większość dzieci z hipotrofią nadrabia zaległości po porodzie, niektóre jednak już zawsze są nieco mniejsze i lżejsze od rówieśników.

4. Małowodzie, wielowodzie

Zdarza się, że wód płodowych jest za mało lub za dużo. W pierwszym przypadku mówi się o małowodziu, w drugim – o wielowodziu. W obu sytuacjach trzeba ustalić, dlaczego tak się dzieje. W wypadku wielowodzia w grę może wchodzić m.in. cukrzyca mamy lub niedrożność przewodu pokarmowego u maleństwa. Przyczyną zbyt małej ilości wód może być to, że ciąża jest przenoszona lub maluszek ma problemy z siusianiem. Bywa i tak, że nieprawidłowa ilość wód nie wiąże się z żadnymi problemami – każda ciąża przebiega inaczej i nie wszystko da się zmieścić w normach. Ilość płynu owodniowego można ocenić podczas badania USG.

5. Obrzęki ukryte

Obrzęki pod koniec ciąży to sposób, jaki wymyśliła natura, by zgromadzić przed porodem zapas wody. Na ogół ta zapasowa woda zbiera się w okolicy kostek, jednak zdarza się także, że jest równomiernie rozłożona w całym organizmie. Żeby sprawdzić, czy masz ukryte obrzęki, uciśnij palcem kość piszczelową w połowie podudzia. Jeśli po pięciu sekundach zobaczysz na ciele małe wgłębienie, to znaczy, że masz obrzęknięte nogi i koniecznie powinnaś wybrać się do lekarza. O ukrytych opuchnięciach w ciąży może świadczyć zbyt gwałtowne przybieranie na wadze.

6. Ocena przezierności karkowej

Rodzaj badania USG, podczas którego lekarz dokładnie ogląda okolicę karku dziecka, by sprawdzić, czy nie ma na niej nadmiernego obrzęku, co mogłoby sugerować ryzyko zespołu Downa, Edwardsa lub Patua. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyszła mama kierowana jest na dokładniejsze badania, czyli amniopunkcję i biopsję kosmówki.

7. Skurcze przepowiadające

To bezbolesne, nieregularne skurcze, zapowiadające poród (ze sporym wyprzedzeniem!). Te częste i mało intensywne to skurcze Alvareza. Rzadsze, ale intensywniejsze, to skurcze Braxtona-Hicksa. Możesz je odczuwać już od ok. 30. tygodnia ciąży. Im bliżej porodu, tym częściej będą się pojawiać. Ich obecność oznacza, że włókna mięśniowe przegrupowują się tak, by podczas porodu macica wypychała maleństwo na zewnątrz.

8. Znieczulenie epiduralne

Inaczej zewnątrzoponowe. Najskuteczniejszy i najmniej ryzykowny rodzaj znieczulenia. Znosi ból od wysokości przepony w dół. Anestezjolog wkłuwa się igłą między kręgi lędźwiowe do przestrzeni zewnątrzoponowej kręgosłupa i wprowadza cieniutki cewnik, przez który będzie podawał leki znieczulające nerwy wychodzące z rdzenia kręgowego na tym odcinku. Dawki leku są niewielkie i nie dostają się do organizmu maluszka.

napisane na podstawie tekstu Beaty Turskiej, Mamo to ja