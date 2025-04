Bycie mamą to wielka sztuka, a sama ciąża oprócz tego, że uznawana jest za najpiękniejszy okres, stanowi też niezwykle poważny stan. Kobieta, która spodziewa się dziecka, jest odpowiedzialna nie tylko za samą siebie, ale i za małą istotkę która rośnie w jej brzuchu. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko było zdrowe i rozwijało się prawidłowo, zastosuj się do naszych 5 złotych porad.

1. Zdrowa dieta

To co jada ciężarna, wpływa na stan zdrowia i prawidłowy rozwój dziecka. To dlatego w czasie ciąży musisz szczególnie dbać o dietę. Chociaż pozornie mawia się, że kobieta spodziewająca się dziecka powinna jeść za dwoje, my uważamy, że powinna jeść dla dwojga. Z diety należy wyeliminować niezdrowe tłuszcze, przekąski, nadmiar cukrów i fast foody. Pamiętaj za to o białkach, szczególnie o mleku, rybach i drobiu. Nie zapominaj o produktach pełnoziarnistych, kaszach czy roślinach strączkowych. Kobiety w ciąży mogą oczywiście pozwolić sobie na czekoladę, która jest źródłem magnezu i poprawia nastrój zarówno mamy, jak i dziecka. Swoją dietę koniecznie wzbogać w pełnowartościowe witaminy.

2. Unikaj używek

Jeśli palisz papierosy, to może właśnie ciąża jest doskonałym momentem, aby je odstawić. Dym tytoniowy czy alkohol negatywnie wpływają na rozwój maluszka. Jeśli zależy ci na zdrowym i silnym dziecku, na czas ciąży i karmienia piersią zrezygnuj z alkoholu, papierosów i innych niezdrowych używek.

3. Ćwiczenia

Kobieta w ciąży nie powinna zapominać o aktywności fizycznej. Oczywiście nie mogą to być bardzo wyczerpujące ćwiczenia. Postaw na bezpieczne sporty typu joga, pływanie, aerobik czy odprężające spacery. Aktywność wpłynie na zdrowie fizyczne i duchowe mamy oraz dziecka. Ćwiczenia zmniejszą bóle kręgosłupa i poprawią stan tkanki mięśniowej. Dodatkowo wydzielające się endorfiny pobudzą hormon szczęścia i sprawią, że po ciąży będziesz się czuła i wyglądała niezwykle atrakcyjnie.

4. Dotlenianie i relaks



W ciąży pozwól sobie na odpoczynek, bo po przyjściu na świat maluszka, będziesz musiała poświecić mu sporo uwagi, nieprzespanych nocy i poranków. 9-miesięczne oczekiwanie na dzidziusia wypełnij lekturą ulubionej książki, filmem, słuchaniem muzyki czy przygotowaniem pokoju dla maluszka.

5. Ograniczenie stresu

Niech twoim najważniejszym celem będzie dobro dziecka. Do minimum ogranicz wszystkie sytuacje stresogenne. Uwolnij się od nich i postaraj się swoją całą uwagę skupiać na maluszku i odpowiednim relaksie.

