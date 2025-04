Każda przyszła mama musi liczyć się z tym, że przez najbliższe miesiące będzie jej więcej i więcej. Na pewno spodziewacie się, że urośnie wam brzuch, może przypuszczacie, że także biust stanie się bardziej obfity. Ale na tym nie koniec. W ciąży mogą urosnąć także inne części ciała. Ciekawe, czy wiecie jakie! Podpowiadamy!

Co oprócz brzucha rośnie w ciąży?

1. Stopy

W niektórych przypadkach stopa kobiety przed ciążą jest nawet o 2 rozmiary mniejsza niż w jej trakcie! Przyczyną powiększania się stóp u ciężarnych jest prawdopodobnie puchnięcie oraz obrzęki spowodowane wzrostem masy ciała. Na szczęście po porodzie stopy wracają do swych normalnych kształtów.

2. Nos

Okazuje się, że powiększanie się nosa to nie tylko problem Pinokia, lecz także ciężarnych. I wcale nie muszą one kłamać, by rosła im ta część ciała. Dlaczego nos w ciąży rośnie? Jest to wynik zwiększonej ilości estrogenu, czyli hormonu, który odgrywa dużą rolę w ciąży.

3. Palce

W ciąży palce u dłoni co prawda nie wydłużają się, ale bardzo często powiększa się ich obwód. Większe palce to przypadłość pojawiająca się w końcówce ciąży. Spowodowane są ogólnym opuchnięciem i zatrzymywaniem się wody w organizmie. Przyszłe mamy nie muszą się jednak martwić, że już nigdy nie włożą ulubionego pierścionka czy nawet obrączki. Po porodzie palce znów będą smukłe jak dawniej.

4. Klatka piersiowa

Dziecko staje się coraz większe i zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed porodem zajmuje znaczną powierzchnię ciała mamy. Siłą rzeczy części ciała znajdujące się w okolicach brzucha także muszą się powiększyć. Na szczęście jednak taka wielka nie pozostaniesz już na zawsze. Kiedy twoja waga po ciąży wróci do normy, klatka piersiowa także się zwęzi odpowiednio.

5. Brodawki sutkowe

Nie tylko same piersi mogą być większe w ciąży, lecz także brodawki i sutki. Ich zwiększenie to ważny etap, przygotowujący ciało mamy do laktacji. Kiedy młoda mama odstawi dziecko od piersi, one ponownie się zmniejszą. Prawdopodobnie jednak brodawki już nigdy nie wrócą do takich rozmiarów, jak sprzed ciąży.

