Jeśli chcesz zajść w ciążę, powinnaś odpowiednio przygotować do tego swoje ciało. Nie tylko większa aktywność fizyczna czy zrezygnowanie z używek sprzyja płodności. Bardzo mocno na płodność wpływa także stres, negatywne emocje oraz... twoja dieta! Czy jesz właściwie?

Sprawdź, czy w twojej diecie nie brakuje niczego, co jest niezbędne podczas planowania powiększenia rodziny. Co jeść żeby zajść w ciążę? Podpowiadamy!

10 składników odżywczych, które należy jeść, żeby zajść w ciążę:

1. Kwas foliowy

Niedobór tego pierwiastka u kobiety może osłabiać komórki jajowe lub wpłynąć na wstrzymanie owulacji. Jego deficyt w organizmie mężczyzny niekorzystnie wpływa na jakość i ruchliwość plemników. Suplementacja tego pierwiastka przed ciążą i w jej trakcie może zapobiegać rozwojowi wrodzonych wad układu nerwowego (tzw. wad cewy nerwowej).

Produktami spożywczymi bogatymi w kwas foliowy są m. in. brukselka, szpinak, bób, szparagi, sałata, brokuły, pełne ziarna zbóż, jajka, cytrusy czy groch.

2. Cynk

Im więcej cynku w nasieniu, tym plemniki są spokojniejsze, mniej aktywne, co pozwala na zmagazynowanie energii, która będzie potrzebna im w trakcie wędrówki przez kobiece drogi rodne. Cynk jest także antyoksydantem, który chroni plemniki przed wolnymi rodnikami. Niedobór tego pierwiastka – występujący stosunkowo często u mężczyzn w okresie reprodukcyjnym – prowadzić może do zaburzeń potencji, zmniejszonej żywotności plemników, a nawet do bezpłodności.

Źródłami cynku w diecie są owoce morza, podroby, rośliny strączkowe, kiełki pszenicy, jajka, produkty mleczne oraz pestki dyni i słonecznika. Mikroelement ten znajduje się także w ciemnym pieczywie, kaszy gryczanej oraz w tłustych serach typu brie i ementaler.

3. Selen

Dla układu rozrodczego jest równie ważny, jak cynk. U kobiet cierpiących na niepłodność zaobserwować możemy właśnie niedobór selenu. U mężczyzn zaś, odpowiedzialny jest za ilość plemników i ich aktywność.

Selen jest zawarty w wędzonym i świeżym łososiu, jajkach, cukinii, kiełkach pszenicy, pomidorach i chudym mięsie. Znajduje się również w kaszy gryczanej, kakao i czekoladzie, białym ryżu, orzechach włoskich czy wędzonej szynce.

Sprawdź też:

Co oznaczają ciążowe zachcianki?Czy można jeść czereśnie w ciąży?Suplementy niezbędne w ciąży

4. Żelazo

Jest pierwiastkiem krwiotwórczym, niezbędnym do funkcjonowania całego organizmu. Jego niedobór to najczęstszy deficyt żywieniowy na świecie. W czasie ciąży zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta niemal dwukrotnie. Deficyt żelaza w w czasie ciąży i prowadzi do anemii.

Pierwiastek ten zawarty jest w czerwonym mięsie, wątróbce i owocach morza. Występuje także w siemieniu lnianym, szpinaku, kakao, fasoli, soczewicy czy grochu.

5. Witamina E

Witamina E (tokoferol), nazywana witaminą młodości i płodności, jest antyoksydantem. Chroni nasienie przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i tym samym dba o zwiększenie męskiej płodności. Jej niedobór oddziałuje na jakość nasienia.

Witamina E znajduje się m. in. w orzechach, awokado, marchwi, migdałach, olejach roślinnych czy białej kapuście. Jej źródłami są też czarne jagody, papryka, natka pietruszki, pomidory, szpinak, jabłka i pestki dyni.

6. Witamina C

Witamina C również jest antyoksydantem (przeciwutleniaczem). Ułatwia także wchłanianie żelaza, dzięki czemu zapobiega anemii.

Jej bogatymi źródłami są cytrusy, rzeżucha, papryka, truskawki, czarne porzeczki, natka pietruszki, brukselka oraz brokuły.

7. Nienasycone kwasy tłuszczowe

Ich obecność w organizmie przyszłych rodziców zwiększa szanse na poczęcie. Wspomagają one pracę narządów rozrodczych.

Nienasycone kwasy tłuszczowe obecne są m. in. w rybach morskich, olejach roślinnych i awokado.

8. Witamina D

Jest niezbędna do produkcji hormonów zaangażowanych w prawidłowy przebieg owulacji. Ma również wpływ na jakość plemników oraz poziom hormonów – androgenu i testosteronu. Znacząca ilość tej witaminy jest uwalniana w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych.

Produkty, które zawierają witaminę D to: jajka, wątróbka wieprzowa, ryby (dorsz, łosoś, śledź, wędzona makrela), margaryny, które są wzbogacane tą witaminą.

9. Witaminy z grupy B

Niedobór witamin z grupy B niekorzystnie wpływa na jakość nasienia. Witaminy te znajdują się one w jajkach, mleku i warzywach strączkowych.

10. L-arginina

Ułatwia zajście w ciążę, m. in. dzięki zwiększeniu ilości śluzu i odpowiedniemu ukrwieniu macicy. Korzystnie wpływa również na przebieg samej ciąży.

Dobrym źródłem L-argininy są płatki owsiane, nasiona słonecznika, ryby, mięso drobiowe oraz orzechy.

Materiały prasowe - Fast Cut Group