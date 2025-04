4 z 7

Ćwiczenia

Przyszła mama powinna być aktywna na tyle, na ile pozwala jej stan zdrowia i samopoczucie. Jeśli przed ciążą regularnie ćwiczyła, warto by nie porzucała ruchu w czasie ciąży. Eksperci twierdzą, że najlepsze ćwiczenia dla ciężarnych to lekkie cardio. Wpływają one pozytywnie na rozwój serca dziecka, które staje się silniejsze i zdrowsze.

Dowiedz się: Czy kobiety w ciąży powinny ćwiczyć?