Dwie kreski na teście ciążowym to zapowiedź wielkich zmian! Już za kilka miesięcy w waszym życiu pojawi się brzdąc, ale zanim to się stanie, na twoje ciało czeka wiele wyzwań. I nie mamy na myśli wyłącznie obwodu brzucha. Dowiedz się więcej!

Reklama

Zmiany hormonalne i fizjologiczne towarzyszące ciąży są wyjątkowe. Kobiety doświadczają wówczas nagłego wzrostu estrogenu i progesteronu. Odczuwają również zmiany w ilości i funkcji wielu innych hormonów. Wpływa to nie tylko na nastrój, choć właśnie to pewnie przyszło ci na myśl. Dzięki hormonalnej burzy płód może się prawidłowo rozwijać, jednak ma ona także wpływ na organizm kobiety i zmiany w jej ciele. O ile rosnący brzuszek jest powodem do radości dla każdej, przyszłej mamy, pojawiają się także objawy i dolegliwości, które spędzają sen z powiek. Jak to mówią: „tylko spokój nas uratuje”, dlatego warto wcześniej dowiedzieć się, jakie zmiany mogą nastąpić i… jak je oswoić.

Aktywność fizyczna? Nie dam rady!

Jesteś zaskoczona, bo naczytałaś się, że jedna czy druga gwiazda przez całą ciążę uprawiała sport, a ty z trudem wykonujesz najprostsze ćwiczenia? Chociaż aktywność fizyczna jest ważna dla zachowania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, nie każdej kobiecie udaje się włączyć ją do codziennej rutyny. Przyrost masy ciała jest zwykle głównym powodem, dla którego ciało nie toleruje ćwiczeń fizycznych w ciąży. Jeśli chcesz pozostać aktywną przyszłą mamą, dopasuj aktywność fizyczną do swojego samopoczucia i wybierz się na profesjonalne zajęcia dla ciężarnych. Doświadczony trener dobierze odpowiednie ćwiczenia i będzie czuwał nad twoim bezpieczeństwem. Na co dzień staraj się odpoczywać i unikać długiego stania.

Ach te smaki i zapachy!

Większość kobiet odczuwa zmiany smaku podczas ciąży. Zazwyczaj wolą bardziej słone i słodsze produkty niż kobiety niebędące w ciąży. Mają również wyższy próg dla mocnych kwaśnych, słonych i słodkich potraw. Zaburzenia tego zmysłu najczęściej występują w pierwszym trymestrze ciąży. Innym, popularnym objawem ciąży jest wyostrzenie węchu. Połączenie obu tych nowych „supermocy” często skutkuje… nudnościami i mdłościami. Z tymi powinna poradzić sobie herbata imbirowa. Warto także z umiarem spełniać wszystkie swoje zachcianki ciążowe.

Dodatkowe potrzeby higieny intymnej

Zmiany hormonalne, które rozpoczynają się już od pierwszego trymestru i mają na celu przygotowanie ciała matki do ciąży, porodu i karmienia piersią, powodują wiele zmian fizjologicznych w organizmie. Rzadka, mlecznobiała wydzielina z pochwy w czasie ciąży jest naturalnym objawem ciąży. Jeśli nie pojawiają się nietypowe barwy lub zapachy, to nie stanowi powodu do zmartwień. Zadaniem śluzu jest ochrona miejsc intymnych przed infekcjami. Jego zwiększona ilość może jednak powodować dyskomfort, dlatego warto zaopatrzyć się we wkładki higieniczne. Postaw na sprawdzoną markę oraz technologię, której ufasz – marka Always ma w swojej ofercie produkt, który odpowiada na potrzeby kobiet w ciąży. Wkładki Always Dailies Fresh & Protect są elastyczne i bardzo wygodne. Neutralizują niechciane zapachy i oferują dodatkową ochronę przed przeciekaniem. Możesz używać ich na co dzień - ich delikatność dla skóry została przebadana przez dermatologów. Warto zaprzyjaźnić się z nimi od początku ciąży aż do ostatnich tygodni, kiedy dziecko ma już niewiele miejsca w brzuszku i zaczyna solidnie się rozpychać. Dzięki wkładkom Always Dailies możesz bez obaw cieszyć się każdym ruchem maleństwa!

Nadpotliwość

Nadmierne pocenie się jest jednym z najczęstszych objawów ciąży. Wzrost przepływu krwi i metabolizmu podczas ciąży powoduje, że ciało bardziej się poci. Do tego dochodzi jeszcze problem z głębszym oddechem – maluch uciska na przeponę i płuca, przez co trudniej ci oddychać. Chociaż ciało może nie być aktywne fizycznie, ciężko pracuje, aby stworzyć kolejne ludzkie życie, więc jest całkiem zrozumiałe, że intensywniej się pocisz. Jeśli czujesz, że robi ci się słabo, usiądź lub połóż się, poproś, by ktoś otworzył okno. Spokojnie, po porodzie wszystko wróci do normy. A z intensywnym poceniem poradzi sobie dobry antyperspirant.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Always.