Ciąża tydzień po tygodniu

Zobacz, co dzieje się z twoim ciałem i dzieckiem podczas poszczególnych tygodni ciąży. Dodatkowo, dzięki kalendarzowi i kalkulatorowi ciąży oraz opisowi ciąży tydzień po tygodniu masz możliwość sprawdzenia, na jakim etapie rozwoju jest płód, czego możesz spodziewać się po swoim organizmie oraz na co powinnaś szczególnie zwrócić uwagę w czasie kolejnych tygodni i trymestrów ciąży, co radzi ginekolog.

Poza szczegółowym opisem każdego tygodnia - specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy również ogólną charakterystykę przebiegu pierwszego, drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Z naszymi podpowiedziami upływające tygodnie ciąży doskonale przygotują cię do porodu! Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na imię dla maluszka skorzystaj z naszej Księgi Imion!

I Trymestr

II Trymestr

III Trymestr

Tygodnie ciąży w I trymestrze:

1 i 2 tydzień ciąży

3 tydzień ciąży

4 tydzień ciąży

5 tydzień ciąży

6 tydzień ciąży

7 tydzień ciąży

8 tydzień ciąży

9 tydzień ciąży

10 tydzień ciąży

11 tydzień ciąży

12 tydzień ciąży

Tygodnie ciąży w II trymestrze:

13 tydzień ciąży

14 tydzień ciąży

15 tydzień ciąży

16 tydzień ciąży

17 tydzień ciąży

18 tydzień ciąży

19 tydzień ciąży

20 tydzień ciąży

21 tydzień ciąży

22 tydzień ciąży

23 tydzień ciąży

24 tydzień ciąży

25 tydzień ciąży

Tygodnie ciąży w III trymestrze:

26 tydzień ciąży

27 tydzień ciąży

28 tydzień ciąży

29 tydzień ciąży

30 tydzień ciąży

31 tydzień ciąży

32 tydzień ciąży

33 tydzień ciąży

34 tydzień ciąży

35 tydzień ciąży

36 tydzień ciąży

37 tydzień ciąży

38 tydzień ciąży

39 tydzień ciąży

40 tydzień ciąży

