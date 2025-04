Co robić, by nie zasłabnąć?

Jeśli często robi ci się słabo, skarżysz się na zawroty lub ból głowy, zacznij od sprawdzenia ciśnienia krwi. Gdy ciśnienie jest niskie (poniżej 90/60), nie musisz się martwić. Niebezpieczne mogą być wartości od 140/90 w górę. Zasłabnięciom sprzyja przegrzanie organizmu. Staraj się unikać przebywania w słońcu.

Co robić, gdy czujesz, że robi ci się słabo?

1. Spryskaj twarz wodą w spreju - miej ją zawsze przy sobie.

2. Jak najszybciej usiądź, aby nie upaść.

3. Opuść głowę jak najniżej – po chwili poczujesz się lepiej, bo krew dotleni mózg. Gdy to nie pomoże, ściśnij płatki uszu, by poprawić ukrwienie mózgu.

Pocąc się, organizm ochładza się i pozbywa toksycznych produktów przemiany materii, chroni też skórę przed wysychaniem. Nie zatrzymasz pocenia, ale możesz radzić sobie z jego skutkami.

4. Bierz prysznic kilka razy dziennie – ochłodzone wodą ciało mniej się poci.

5. Noś przy sobie chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt – pomogą się odświeżyć.

6. Używaj hipoalergicznych antyperspirantów, które nie podrażniają skóry.

7. Unikaj pikantnych dań – wzmagają pocenie, podobnie jak nadmiar cukru, soli i mięsa.

8. Pamiętaj o piciu wody, aby uzupełnić płyny, które wypociłaś. Jej brak może skutkować zmęczeniem, zawrotami głowy, osłabioną koncentracją.

Jak przeciwdziałać obrzękom?

W końcówce ciąży wieczorami mogą pojawiać się opuchnięcia rąk i nóg. Co robić, by się go pozbyć?

9. Kąp się w letniej wodzie – poprawisz krążenie krwi.

10. Siadaj z nogami uniesionymi wyżej niż pupa – nie krzyżuj nóg, bo to utrudnia przepływ krwi. Jeśli masz pracę siedzącą, co godzinę wstań, by się przespacerować.

11. Używaj maści – te z mentolem usuwają uczucie ciężkości nóg.

Jak uniknąć zadyszki?

W ciąży szybciej się męczysz, bo organizm pracuje „za dwoje”. Powiększająca się macica uciska narządy wewnętrzne, a one przeponę. W czasie wdechu płuca nie mogą się wystarczająco wypełnić powietrzem, stąd zadyszka. Co pomoże?

12. Zwolnij tempo – powoli podnoś się z łóżka i od stołu, chodź wolniejszym krokiem, nie wbiegaj na schody.

13. Chodź na spacery rano i po południu, gdy jest chłodniej.

14. Zarezerwuj sobie czas na drzemkę – pomoże zregenerować siły.

Jak wytrwać upał w ciąży?

15. Wybieraj przewiewne materiały – bawełnę, jedwab len – przepuszczają powietrze.

16. Noś bawełnianą bieliznę – unikniesz kłopotów z grzybicą, która często atakuje kobiety w ciąży.

17. Unikaj butów ze sztucznych tworzyw. Noś sandały ze skóry lub espadryle.

18. Używaj wachlarza. Jeśli chodzisz do pracy, postaw na biurku wiatraczek. Jest lepszy od klimatyzacji.

