Wielki finał tuż, tuż...Gdy rozpoczyna się 37 tydzień ciąży, który rozpoczyna ostatni dziewiąty jej miesiąc, w każdej chwili może nastąpić poród. Termin, który wyliczany jest na podstawie ostatniej miesiączki jest terminem umownym mającym tylko w przybliżeniu określić czas porodu.

Pod koniec ciąży wszystkie narządy są już w pełni wykształcone. Skóra bobasa jest pokryta mazią płodową. Dziecko czuje, że zbliża się poród, więc układa się główką do dołu. Zachowuje się spokojniej, ponieważ brakuje mu miejsca. Mierzy ok. 50 cm (czasami nawet ponad 55cm) i waży ok. 3 kg (choć zdarzają się dzieci o wadze dobrze ponad 4 kg). Jest całkowicie ukształtowaną osobą, której płeć jest zdeterminowana nie tylko genetycznie ale także psychicznie.

Macica, która osiągnęła już pojemność 5 litrów ma swoje dno 20cm nad pępkiem. Jest to przyczyną stałego ucisku na narządy wewnętrzne - stąd duszności czy zgaga. Szyjka macicy pod wpływem główki dziecka (lub jego pośladków) i hormonów zmienia swój wygląd (skraca się) i konsystencję (rozpulchnia się). Przyczynia się to zwykle do obserwowanego przez kobietę obniżenia się brzucha. To z kolei może być przyczyną obrzęków nóg.

Dziewiąty miesiąc, to znak, że ciąża jest już donoszona. Czas więc na pakowanie.

Do szpitala należy zabrać ze sobą:

dokumenty (dowód osobisty, legitymację ubezpieczeniową, kartę ciąży, wszystkie wyniki badań)

koszula nocna rozpinana

stanik do karmienia piersią

majtki jednorazowe z siateczkami

ciepłe skarpetki

szlafrok

kapcie

klapki pod prysznic

wygodne ubranie

ubranka dla maluszka

pieluchy

zegarek dla określenia czasu skurczów

kosmetyki dla mamy i dziecka

Poród to duży wysiłek dla kobiecego organizmu, dlatego te ostatnie chwile ciąży staraj się poświęcić raczej na odpoczynek i relaks.

Podczas tych dziewięciu miesięcy nie tylko kształtuje się nowy człowiek, ale także zostaje nawiązana niezwykle ważna więź tej małej istoty z mamą.

