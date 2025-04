W drugim miesiącu u Twojego maluszka pracuje już serce, żołądek, nerki oraz wątroba.

Praca mózgu jest bardzo intensywna. Zaczyna się tworzyć centralny układ nerwowy oraz widać zaczątki kończyn. Serce dziecka jest już uformowane i bije około 60 - 70 uderzeń na minutę. Zaczynają się formować płuca, rozwinęło się już 8 z 10 kręgów kręgosłupa, a także mózg, rdzeń kręgowy i nerwy dziecka. Mózg zaczyna wysyłać sygnały nerwowe do mięśni. Nerki są już na swoim miejscu i niedługo zaczną swoją pracę. Tworzą się gruczoły tarczycy i nadnerczy, które będą wydzielały hormony niezbędne do wzrostu dziecka w następnych miesiącach. Także żołądek, jelita i wątroba są już na swoim miejscu. Szybko tworzą się mięśnie, kości i skóra nadając maluszkowi coraz bardziej dziecięcy wygląd.

W drugim miesiącu ciąży u kobiety występuje większe zapotrzebowanie na sen, niż dotychczas. Ale to właśnie w ten sposób organizm przygotowuje się do zmian, które będą następowały w bardzo szybkim tempie. Jest to okres tzw. „huśtawek emocjonalnych”. Kobieta z łatwością popada ze skrajności w skrajność, od płaczu, do śmiechu.

Jest to także trudny okres dla przyszłych tatusiów. Muszą być oni bardzo cierpliwi, wyrozumiali, a przede wszystkim powinni okazać kobiecie wsparcie. Ważne jest, aby kobieta czuła, że jej mężczyzna jest także jej przyjacielem, któremu można powiedzieć o tym, co teraz czuje.

