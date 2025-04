Ciąża czy zapalenie pęcherza moczowego?

Od 5 dni mam bóle podbrzusza i luźne stolce. Wczoraj pojawiła się gorączka, katar oraz bóle głowy. Okres powinnam mieć za tydzień. Byłam u lekarza i twierdzi, że mam zapalenie pęcherza moczowego, ale ja nie odczuwam bólu przy oddawaniu moczu, ani nie oddaję go często. Przepisał mi antybiotyk Trimethoprim i zalecił 2 tabletki na dzień. Nie wiem czym są spowodowane te bóle podbrzusza. Są one podobne do tych, które towarzyszą miesiączce. Może pani mi pomoże.

Iwona

Do objawów zapalenia pęcherza moczowego zalicza się przede wszystkim uczucie bólu i pieczenia pod koniec oddawania moczu, częste oddawanie moczu, uczucie parcia na pęcherz i nieprzyjemny zapach moczu. Przy podejrzeniu zapalenia pęcherza moczowego zazwyczaj zleca się wykonanie ogólnego badania moczu. Dobrze byłoby gdyby pani je wykonała. Lek, który zlecił pani lekarz ma zastosowanie w zakażeniach układu moczowego, biegunce oraz zakażeniach dróg oddechowych.

Trudno powiedzieć co jest przyczyną bólów podbrzusza – czy mają związek z drugą fazą cyklu i zbliżającą się miesiączką, czy to objawy ciąży, czy jest to faktycznie zapalenie pęcherza moczowego (proponuję wykonać badanie ogólne moczu). Proszę poczekać na miesiączkę i ewentualnie wykonać test ciążowy w przypadku jej braku.

Pozdrawiam serdecznie