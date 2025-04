Istnieje powszechny pogląd, że kobieta w ciąży może jeść dużo więcej, bo je za dwoje. Nie jest to do końca prawda. Owszem powinna jeść więcej, ale na pewno nie za dwoje, lecz dla dwojga. Przede wszystkim dla siebie, ponieważ potrzebuje dużo siły i energii. Powinna też myśleć o wybrednym lokatorze swojego brzuszka, który dla prawidłowego rozwoju potrzebuje samych najlepszych składników odżywczych. Zobacz, co należy jeść w ciąży, aby zarówno mama, jak i dziecko czuli się dobrze.

Nie ilość, a jakość

Nie jedz wszystkiego, co popadnie. To, że jesteś w ciąży, nie oznacza, że nagle możesz bezkarnie się objadać. Postaw na jakość tego, co znajduje się na twoim talerzu. Owszem, kobiety w ciąży mają swoje zachcianki i często jedzą lody z chipsami, ale absolutnie nie może to się stać twoim zwyczajem. Unikaj fastfoodów. Zamiast tego postaw na zdrową żywność. Kupuj produkty z pewnego źródła. Zwracaj też uwagę na ich świeżość.

Jakie produkty powinny obowiązkowo znaleźć się w diecie przyszłej mamy?

Pamiętaj o zróżnicowanym odżywianiu. Zdrową dietę możesz utworzyć z tradycyjnych składników odżywczych, które zapewne jadasz na co dzień. Ciąża nie musi oznaczać, że nagle będziesz musiała zmienić o 180 stopni swój sposób odżywiania. Wręcz przeciwnie. Jeśli zwykle jadałaś zdrowo, teraz pewnie nic się nie zmieni.

Co powinno znaleźć się na talerzu kobiety w ciąży?

Kasze – pamiętaj o kaszach jadalnych, gryczanych i o płatkach zbożowych. Znajdziesz w nich niezastąpione białko i węglowodany, które przydadzą się dziecku.

– pamiętaj o kaszach jadalnych, gryczanych i o płatkach zbożowych. Znajdziesz w nich niezastąpione białko i węglowodany, które przydadzą się dziecku. Tłuszcze – w ciąży absolutnie nie musisz rezygnować z tłuszczy. Śmiało możesz spożywać oliwę z oliwek, oleje roślinne i masło, w których znajdziesz witaminy A E D i K.

– w ciąży absolutnie nie musisz rezygnować z tłuszczy. Śmiało możesz spożywać oliwę z oliwek, oleje roślinne i masło, w których znajdziesz witaminy A E D i K. Mięso – niezastąpione okaże się mięso z kurczaka i indyka. Znajdziesz w nim dużo żelaza i dobrego białka.

– niezastąpione okaże się mięso z kurczaka i indyka. Znajdziesz w nim dużo żelaza i dobrego białka. Nabiał – w twoim menu powinny też pojawić się jajka, sery i mleko. Nie przesadzaj jednak z nimi, ponieważ ich zbyt duża ilość zwiększy poziom cholesterolu.

– w twoim menu powinny też pojawić się jajka, sery i mleko. Nie przesadzaj jednak z nimi, ponieważ ich zbyt duża ilość zwiększy poziom cholesterolu. Witaminy – do prawidłowego rozwoju matki i dziecka przydadzą się witaminy. Postaw na te naturalne, a więc ukryte w warzywach i owocach. Będą działały dużo skuteczniej niż tabletki.

– do prawidłowego rozwoju matki i dziecka przydadzą się witaminy. Postaw na te naturalne, a więc ukryte w warzywach i owocach. Będą działały dużo skuteczniej niż tabletki. Słodycze – wiele kobiet w ciąży nie jest w stanie uwolnić się od cukierków, batoników i czekolady. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli jednak chcesz, aby twoja pociecha rozwijała się prawidłowo, ogranicz ilość spożywanych węglowodanów. Pamiętaj też o sobie. Zbyt duża ilość cukrów to trudny do zgubienia balast kilogramowy, który będzie dokuczał po porodzie.

