Dlaczego warto powiedzieć szefowi o ciąży? Zapytaliśmy o to Halinę Olesińską z działu kadr wydawnictwa Edipresse.

Reklama

Powodów jest wiele – oto najważniejsze:

- Jeżeli zachorujesz, za okres, który spędzisz na zwolnieniu lekarskim, dostaniesz 100 procent wynagrodzenia, a nie 80 procent jak przed ciążą.

- Jeśli dotąd spędzałaś osiem godzin przy komputerze, teraz – zgodnie z przepisami – powinnaś to robić o połowę krócej. Na pozostałe godziny pracodawca ma obowiązek przesunąć cię do innych zajęć, a ty nie stracisz na tym ani grosza.

- W delegację wyjedziesz wyłącznie wtedy, jeśli się na to zgodzisz.

- Nie musisz (a tak naprawdę nie możesz, nawet gdybyś chciała) zostawać po godzinach ani przychodzić do pracy w nocy.

- Jeśli masz umowę na czas nieokreślony, pracodawca nie może cię zwolnić. To nie znaczy oczywiście, że możesz robić, co chcesz – zawsze ma prawo zwolnić cię dyscyplinarnie, jeśli będą ku temu powody.

- Jeśli masz tzw. umowę terminową (na czas określony lub na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc), która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, możesz spać spokojnie: zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu. Niestety nie będziesz mieć prawa do urlopu macierzyńskiego. Jeśli zawarłaś z pracodawcą umowę na zastępstwo, umowa taka nie ulegnie przedłużeniu do dnia porodu, nawet gdyby miała ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca twojej ciąży.

- Jeśli w twojej firmie są zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników (grupowe lub indywidualne) i pracodawca będzie chciał zmienić warunki umowy na twoją niekorzyść, przez całą ciążę i do końca urlopu macierzyńskiego będziesz dostawała tyle samo pieniędzy co dotąd.

- Jeśli otrzymałaś wypowiedzenie, zanim dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży, jak najszybciej poinformuj o swoim stanie pracodawcę – musi je anulować.

- Jeśli już po rozwiązaniu umowy dowiesz się, że w czasie wypowiedzenia byłaś w ciąży, poinformuj o tym byłego pracodawcę – musi przywrócić cię do pracy.

Kiedy powinnaś powiedzieć o ciąży szefowi?

Zrób to wtedy, kiedy uznasz za stosowne. Jeśli jednak kiepsko się czujesz albo pracujesz w warunkach, które mogą być szkodliwe dla rozwijającego się maluszka (np. masz kontakt z chemikaliami albo promieniami Roentgena), powinnaś to zrobić od razu, by można było na czas ciąży zmienić zakres twoich obowiązków. Dla waszego dobra.

Reklama

O ciąży porozmawiaj też na ciazaporod.pl