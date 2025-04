Niestety, w pierwszych tygodniach ciąży nie ma co liczyć na odpowiedź: jaka płeć? Fasolka w brzuszku nie przypomina jeszcze dzidziusia. Choć decyzja o tym, czy rośnie chłopiec, czy dziewczynka, zapadła już w chwili zapłodnienia.

Wszystko bowiem zależy od rodzaju chromosomu. Jajeczko zawiera X, plemnik zaś – X lub Y. Jeśli do jajeczka „dobiegnie” plemnik z chromosomem X, szykuj imię dla córeczki. Gdy X połączy się z Y, miłością obdarzysz synka.

Pierwsze jąderka

Narządy płciowe chłopca powstają około dziewiątego tygodnia. Są to jąderka. Żeńskie kształtują się kilka, a nawet kilkanaście dni później (od 10.-11. tygodnia). Gdyby sporządzić uproszczony harmonogram rozwoju narządów płciowych u chłopczyka i dziewczynki, wyglądałoby to mniej więcej tak:

- 7. tydzień ciąży: powstają gruczoły płciowe,

- 9. tydzień: jeśli to chłopiec, kształtują się jąderka,

- 10. tydzień: u maleńkiej dziewczynki rozwijają się jajniki,

- 12. tydzień: genitalia, czyli zewnętrzne narządy płciowe, stają się męskie lub żeńskie,

- 14. tydzień: u chłopca pojawia się gruczoł prostaty, u dziewczynki jajniki zstępują do miednicy,

- 18. tydzień: jąderka zaczynają powoli przemieszczać się z brzuszka do worka mosznowego.

Pierwsze oznaki tego, czy urodzi się synek, czy córeczka, powinny być dostrzegalne na USG już w 14. tygodniu ciąży. Czasem udaje się to tydzień wcześniej! Wiarygodność takiej oceny zależy od doświadczenia lekarza oraz warunków badania – ułożenia płodu i jakości ultrasonografu.

Już coś widać

Zewnętrzne narządy płciowe u maluszka są widoczne ok. 16. tygodnia. Choć możesz mieć wrażenie, że to, co widać na ekranie USG, to tylko plamy, jednak ginekolog bez problemów pokaże Ci tę ważną część. Na wydruku jeszcze łatwiej będzie Ci to zobaczyć.

Jaką masz pewność, że lekarz nie pomylił się w swojej ocenie? Cóż... Dziś pomyłki zdarzają się naprawdę rzadko. Prawdopodobieństwo błędu jest tym większe, im wcześniejsza ciąża i im bardziej przestarzała aparatura USG. Jeżeli maleństwo w łonie akurat tak się ułoży, że nie będzie widać narządów płciowych, lekarz oznajmi, że trudno rozpoznać płeć. Podobnie się dzieje, gdy pod sercem nosisz dwojaczki czy trojaczki – zdarza się, że jedno z dzieci zasłania narządy innego.

Obserwuję cię!

Jest kilka sposobów na podejrzenie płci nienarodzonego dziecka. Najczęściej określa się ją w czasie zwykłego USG lub USG 4D (to badanie kosztuje blisko 200 zł). Na pewno nie da się tego zrobić w czasie USG przez pochwę. Wykonuje się je na początku ciąży, aby uzyskać lepszy obraz maleńkiego zarodka, później zaś służy do oceny dolnego odcinka kanału rodnego.

Płeć dziecka można też określić – ze stuprocentową pewnością – na podstawie badania płynu owodniowego pobranego z macicy – wykonuje się je tylko w niektórych sytuacjach, np. żeby wykluczyć wady genetyczne u płodu. W innych przypadkach niech płeć dziecka będzie słodką tajemnicą.

Maluszek na życzenie

Rodzice zrobią wiele, aby mieć pewność, że urodzi się córeczka lub synek. Wypróbują każdą metodę. Która jest skuteczna?

1. Kochając się dwa dni przed owulacją, zwiększa się szansę na dziewczynkę, a w dniu jajeczkowania – na chłopca.

Tak, to prawda. Wszystko przez „temperament” plemników. Żeńskie są jak małe skutery, męskie – wyścigowe motocykle. Pierwsze do celu zmierzają powoli, drugie pędzą na łeb na szyję. Plemniki żeńskie są odporne, przeżyją w kanale rodnym nawet kilka dni. A męskie? Co z tego, że na miejsce dotrą pierwsze, gdy na uwolnienie się komórki jajowej nie mogą czekać ani chwili.

2. Jeśli przed ciążą przyszli rodzice będą jedli więcej produktów zawierających wapń i magnez, zwiększą szansę na dziewczynkę, a gdy z sodem i potasem, to urodzi się chłopiec.

Istnieje taka teoria, która mówi o roli tych pierwiastków w zapłodnieniu określonym typem plemnika, ale lepiej się do niej nie przywiązywać :)

Ludowe zgadywanki

Która mama nie zechce się upewnić, czy w brzuszku rośnie on czy ona, nawet w taki niepoważny sposób?

- Obrączka. Zawieś ją na nitce i potrzymaj chwilę nad brzuchem. Jeśli porusza się wahadłowo, będzie dziewczynka, jeśli koliście – chłopiec.

- Kształt brzucha. Przyjrzyj się, czy Twój brzuszek jest okrągły i usytuowany wysoko. To podobno wróży dziewczynkę :)

- Smak. Jeśli masz ochotę na kwaśne potrawy, np. ogórki kiszone, niechybnie na świat przyjdzie chłopczyk.

Małgorzata Uścińska/Mamo to ja