Czy kobieta, która spodziewa się dziecka i nie ma w związku z tym typowych uciążliwych objawów w postaci nudności i wymiotów, powinna uznać się za szczęściarę, czy raczej obawiać się, że coś jest nie tak? Brak mdłości w ciąży rzadko wiąże się z powikłaniami ciążowymi, jest to w dużej mierze kwestia indywidualna.

Brak mdłości w ciąży - czy to powód do strachu?

Powszechnie uważa się, że poranne nudności to nieodłączny element ciąży. Faktycznie ich pojawienie się wskazuje na znaczny wzrost hormonu hCG, a jego poziom odpowiada za prawidłowy przebieg ciąży. Jest to zatem typowy, normalny objaw i wiele przyszłych mam niepokoi się, jeśli nie mają mdłości - zwłaszcza w I trymestrze ciąży.

Może być tak, że hCG wzrasta zbyt wolno, dlatego kobieta czuje się normalnie, nie dostrzega żadnych nudności. Są to jednak przypadki dość skrajne. Ciąża może przebiegać we właściwy sposób również wtedy, gdy kobieta nie odczuwa nudności w trakcie jej trwania.

Istnieje zagrożenie, że brak jakichkolwiek objawów ciąży, może sugerować, że nie przebiega ona prawidłowo. Zbyt wolny przyrost hCG może skutkować poronieniem - to już należy skonsultować z lekarzem prowadzącym ciążę. On po zbadaniu jednoznacznie będzie mógł stwierdzić, czy brak nudności w ciąży zwiastuje problemy. To, że w danym momencie nie odczuwasz nudności ciążowych, nie oznacza też że nie rozpoczną się one u ciebie dopiero za jakiś czas.

Ciąża ciąży nierówna

Każda ciąża jest inna, każda kobieta może inaczej reagować na pojawiającą się burzę hormonów i brak mdłości w ciąży nie powinien być dużym zmartwieniem. Niektóre ciężarne nie odczuwają żadnych nudności, ponieważ ich organizmy nie są aż tak wrażliwe na te zmiany. Inne z kolei dużo bardziej niż z powodu wymiotów, cierpią na skutek obrzmiałych piersi, pogorszonej cery, nadwrażliwości na zapachy czy problemów ze snem.

Podsumowując: brak mdłości w ciąży nie powinien spędzać ci snu z powiek. Jeśli ciąża rozwija się prawidłowo i lekarz prowadzący nie widzi powodu do obaw, nie pozostaje ci nic innego, jak tylko cieszyć się swoim pięknym stanem. Każda ciąża przebiega inaczej - jedne kobiety zamiast typowych porannych mdłości, odczuwają je przez całą dobę. Z kolei inne mają to szczęście, że nie mają żadnych przykrych dolegliwości.

