Bóle przepowiadające w 29. tygodniu?

Jestem w 29. tygodniu ciąży. Od niedawna mam bóle przepowiadające. Trochę mnie to niepokoi. Ciągle jestem aktywna zawodowo, nie mam ciężkiej pracy - praca siedząca. Czy grozi mi wcześniejszy poród?

Magda

W takiej sytuacji zależy co pani rozumie pod pojęciem bóle przepowiadające. Bóle przepowiadające pojawiają się około 3-4 tygodnie przed porodem. Są one niebolesne, nieregularne. Zazwyczaj słabną gdy ciężarna chodzi lub zmienia pozycję. Jeśli tego typu bóle występują w 29. tygodniu ciąży należy jak najszybciej skontaktować się z ginekologiem. Do wizyty w tym tygodniu powinno skłonić również uczucie ciągnięcia w dół, twardnienie brzucha, bóle dołem brzucha podobne do miesiączkowych. Takie objawy mogą świadczyć o zagrożeniu porodem przedwczesnym dlatego muszą być ocenione przez ginekologa.

