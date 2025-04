Bóle brzucha w 36. tygodniu ciąży



Jestem w 36. tygodniu ciąży i od kilku dni mam wieczorem a też czasami w ciągu dnia bóle brzucha przypominające bóle menstruacyjne. Te bóle czasami są dość silne. Czy to normalne? Mam także bóle w dolnej części kręgosłupa.... Brzuch mam nisko ułożony.... niby lekarz mówi, że urodzę dopiero w terminie ale mam pewne obawy, że wcześniej urodzę. Do tego mam upławy od jakiegoś czasu, a także bardzo często chodzę do łazienki. Czy to możliwe, że rozwiązanie nadejdzie szybciej? Czy powinnam być już na to przygotowana? Czy dziecko gdy się teraz urodzi czy to mu nie zaszkodzi?

Skoro lekarz tak powiedział, a prowadzi pani ciążę(bada panią) to pewnie tak będzie:). Obniżenie dna macicy zwykle występuje kilka tygodni przed porodem (ale może to być też kilka dni). Głowa płodu wstawia się do kanału rodnego. Stąd też ucisk na pęcherz moczowy jest większy. Inny objaw zbliżającego się porodu to odejście czopa śluzowego, który wypada kilka dni przed porodem. Czop śluzowy jeśli utknie w pochwie to ciężarna może zaobserwować zwiększoną ilość wydzieliny z pochwy. Ma ona kolor bezbarwny poprzez różowawy do brązowego. Inne symptomy zbliżającego się porodu to właśnie pobolewanie brzucha jak przed miesiączką.

Dodatkowo częsty jest tępy ból w plecach (choć wiele kobiet odczuwa je przez cały 3 trymestr). W położnictwie wszystko jest możliwe. Myślę, że powinna pani skonsultować te objawy z ginekologiem. Każde dziecko urodzone po zakończeniu 37. tygodnia ciąży jest noworodkiem donoszonym. Poród w 36. tygodniu to poród miernie przedwczesny. Proponuję jak najwięcej leżeć i odpoczywać, bo każdy dzień w łonie mamy dla maleństwa jest cenny.