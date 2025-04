Bóle brzucha w 34 tygodniu ciąży

Jestem w 34 tygodniu ciąży, od pewnego czasu mam nasilające się silne bóle brzucha u dołu, przypominające silne bóle miesiączkowe. A od dwóch dni nawet skurcze. Na ostatniej wizycie lekarz prowadzący przepisał nospę forte i poza tym nic więcej. Co może być przyczyną tak silnych boleści i czy są one w jakikolwiek sposób groźne?

Aneta

Tego typu bóle mogą być objawem zwiastującym poród przedwczesny, dlatego zawsze warto je zdiagnozować u lekarza. Tylko różnie bywa z progiem wrażliwości bólowej u kobiet – pani uważa to za silne bóle, natomiast lekarz badając ostatnio panią nie stwierdził żadnych nieprawidłowości typu skracanie się szyjki macicy itd. Dlatego raczej nie ma pani podstaw do obaw. Jednak gdyby okazało się, że bóle te nasiliły się lub skurcze po ostatniej wizycie (tzn. nie było takich objawów przed ostatnią wizytą) proszę teraz udać się do ginekologa, ponieważ sytuacja stanu ciąży mogła od ostatniej wizyty ulec zmianie i może niezbędne jest leżenie.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Fręczko, położna