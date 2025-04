Ból w okolicy pępka

Jestem w 32. tygodniu ciąży. Od kilku dni boli mnie i kłuje w jednym miejscu przy pępku. Ból jest nawet kiedy siedzę. Najgorzej jednak kiedy stoję lub chodzę. Ból jest nie do zniesienia i coraz bardziej dokucza. Na spacer nie ma mowy bym poszła bo kłucie jest okropny. Jedynie leżenie na boku sprawia jakąś ulgę. Czy to coś poważnego?? Niepokoję się.

olguska

O tym czy to coś poważnego może wypowiedzieć się ginekolog, który obserwuje rozwój ciąży. Jednak myślę, że to płód ruszając się uciska i to wywołuje takie dolegliwości. Skoro w pozycji na boku dolegliwość zmniejsza się. Czasami ból tego typu ból spowodowany jest rozciąganiem się macicy. Być może organizm daje pani sygnał aby zwolnić tempo i czasami poleżeć właśnie na boku. Jeśli z powodu dolegliwości odczuwa pani niepokój i strach, proszę udać się do ginekologa, ponieważ zdarza się, ze w ciąży dochodzi do rozejścia się kresy białej czyli pasma łącznotkankowego łączącego mięśnie proste brzucha.

Pozdrawiam serdecznie

Celina Trojan, położna