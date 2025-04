1. Jeśli nie musisz stać - usiądź

Przyszła mama powinna pamiętać, że długie przebywanie w pozycji stojącej może sprzyjać powstawaniu żylaków, szczególnie jeśli masz do nich skłonność. Powiększająca się macica zakłóca krążenie w nogach, a zalegająca w żyłach krew zaczyna je rozciągać.

2. Trzymaj nogi w górze

Długie siedzenie z opuszczonymi i zgiętymi nogami może podnosić ryzyko groźnej dla życia zakrzepicy – choroby, spowodowanej problemami z krążeniem. Zdaniem naukowców z uniwersytetu Duke (USA) jest nią zagrożona 1 na 500 ciąż. Aby zmniejszyć jej ryzyko, gdy siedzisz opieraj nogi tak, aby stopy znajdowały się powyżej serca albo przynajmniej na wysokości bioder. Ta pozycja ułatwia odpływanie krwi z nóg.

3. Nie noś obcisłych dżinsów

Na pewno dbasz o to, aby spodnie nie uciskały twojego brzucha. Warto jednak zwrócić również uwagę na nogawki. Jeśli są ciasne i musisz długo w nich siedzieć, mogą utrudniać krążenie krwi w pachwinach. To prowadzi do obrzęków i żylaków. Z tego samego powodu nie powinnaś nosić skarpet, podkolanówek i samonośnych pończoch z mocnym ściągaczem.

4. Nie krzyżuj nóg

To pozycja, której powinny unikać nie tylko przyszłe mamy, ale wszystkie kobiety, którym zależy na tym, by mieć ładne nogi. Krzyżowanie ich utrudnia przepływ krwi i może także skutkować pękaniem naczynek i tworzeniem się żylaków. Z tego samego powodu lepiej nie siedzieć z podwiniętymi nogami i w kucki.

5. Uzupełnij wapń i magnez...

...jeśli w nocy łapią cię bolesne skurcze łydek. To jedna z najczęstszych ciążowych dolegliwości. Nocne skurcze może powodować noszenie szpilek, żylaki, a nawet niedokrwistość. Lekarz w takiej sytuacji zaleca przyjmowanie preparatów z magnezem. Kiedy leżysz pilnuj, aby nogi nie zwisały z łóżka. W chwili skurczu przyciśnij je do łóżka, palce skieruj w stronę głowy, piętę wypchnij od siebie.

6. Nie kupuj butów w ciemno

Jeśli jesteś w ciąży zawsze przymierzaj buty przed zakupem, bo może okazać się, że potrzebujesz większych. Pod wpływem hormonów rozluźniają się więzadła stawowe i stopa rośnie.

7. Unikaj szpilek i płaskiej podeszwy

W szpilkach nie tylko męczą się stopy, ale i łatwiej także upaść! Idealny obcas lub koturn dla przyszłej mamy ma wysokość ok. 1,5–2 cm.

8. Mniej sól

Jeśli puchną ci nogi zwróć uwagę, czy nie przesadzasz z ilością soli dodawanej do potraw. Przyszła mama nie może całkiem przestać solić, choćby dlatego, że zawiera cenny jod. Jednak nadmiar tej przyprawy może szkodzić, skutkując m.in. zatrzymywaniem wody w organizmie. Dzienna norma to płaska łyżeczka soli we wszystkich zjadanych produktach.

