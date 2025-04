Niepokoisz się, bo odkąd zrobiłaś test i wiesz, że jesteś w ciąży, doskwiera ci od czasu do czasu ból w okolicach jajnika. Nie zawsze musi być to coś groźnego, ale w ciąży szczególnie należy obserwować swoje ciało i jeśli tylko pojawia się coś niepokojącego, lepiej od razu udać się do lekarza. Ból jajnika w skrajnych przypadkach może zagrażać nawet życiu ciężarnej. Sprawdź, dlaczego!

Ból jajników w ciąży - co oznacza

Rozciąganie się macicy

Klujący, pojawiający się nagle, ale też dość szybko ustępujący ból z boku wcale nie musi być bólem jajnika, tylko rozciągającej się macicy, która uwiera na inne narządy. Jest on normalny i dość powszechny. Aby być jednak całkiem spokojnym, należy upewnić się u lekarza prowadzącego ciążę, że wszystko jest w normie.

Ciąża pozamaciczna

Niestety może się tak zdarzyć, że ciąża nie rozwija się w macicy, ale właśnie np. w jajniku. Jest to sytuacja nieprawidłowa. Lekarz musi sprawdzić, gdzie znajduje się pęcherzyk ciążowy. Jeśli nie będzie go w macicy, prawdopodobnie okaże się, że ciąża jest pozamaciczna. W takim przypadku należy reagować szybko, ponieważ jeśli jajowód pęknie i nastąpi krwotok wewnętrzny, kobieta może się wykrwawić i umrzeć.

Poronienie

Jeśli ból jest stały i bardziej rozlany. Jajnik nie kłuje, ale jest jakby przykurczony, może być to sygnałem zbliżającego się poronienia. Jeśli do tego pojawi się krwawienie z dróg rodnych, należy szybko udać się do lekarza lub szpitala.

Zapalenie jajników

Mogą boleć, jeśli masz infekcję bakteryjną, np. paciorkowcem, gronkowcem, chlamydią. Wówczas ból przypomina ten, który doskwiera ci także w czasie miesiączki, możesz mieć również temperaturę. W takiej sytuacji konieczne będzie pobranie wymazu z pochwy w celu zbadania, czy doszło do infekcji którąś z bakterii.

Torbiel na jajniku

Torbiele pojawiające się na jajnikach w ciąży lub tuż przed ciążą zwykle nie są groźne i po kilku miesiącach same się wchłaniają. Czasami możesz jednak odczuwać przez nie lekki ból i zauważyć niewielkie plamienie.