Bób nie należy do roślin zakazanych w ciąży - przeciwnie! Jego właściwości to dowód na to, że bób i ciąża to dobrze dobrana para i warto spożywać go w racjonalnych ilościach - max. szklankę dziennie.

Reklama

Bób a ciąża

Bób ma bardzo dużo cennych składników odżywczych, dlatego warto go jeść. Bób w ciąży w większości przypadków nie szkodzi. Poza tym zawiera kwas foliowy, którego ciężarne kobiety bardzo potrzebują.

Niedobór tego składnika w diecie ciężarnej może spowodować przedwczesny poród. Wystarczy natomiast zjeść tylko 100 gramów świeżego bobu dziennie, by zaspokoić potrzebę na kwas foliowy w 106%.

Jednorazowo jedz szklankę ugotowanego bobu (to 3 g oligosacharydów). Ważny jest także odpowiedni sposób gotowania nasion bobu - najlepiej na parze lub al dente (te młode możesz jeść surowe).

Bób zawiera też dużą dawkę żelaza, które również ciężarne kobiety muszą uzupełniać, by zachować odpowiednie krążenie krwi. Co jeszcze zawiera bób, że warto go jeść również w ciąży?

Co zawiera bób i dlaczego warto go jeść

Jest bogaty w białko, które może częściowo zastąpić mięso w diecie wegetariańskiej.

Zawiera błonnik, który daje uczucie sytości, przy niskiej wartości kalorycznej.

Zawiera witaminy z grupy B, witaminę A oraz C.

Jest źródłem wapnia, karotenu, potasu i magnezu.

Obniża stężenie cholesterolu LDL w organizmie.

Kiedy nie powinno się jeść bobu w ciąży

Ugotowany bób ma wysoki indeks glikemiczny. To oznacza, że kobiety w ciąży, które zmagają się z cukrzycą ciążową, nie powinny po niego sięgać. Jeżeli chcą uzupełnić kwas foliowy, powinny poszukać innego źródła, w którym znajdzie się ten składnik.

Bób i ciąża kobiety z zespołem jelita drażliwego, to niezbyt udany duet, ponieważ bób wywołuje silne wzdęcia i gazy. Objawy te wywołują tzw. oligosacharydy, które nie są trawione, ale rozkładają je bakterie jelitowe.

Bób może też sporadycznie powodować poważne reakcje alergiczne (fawizm). Zjedzenie bobu, a nawet sam kontakt z surowym warzywem lub jego pyłkiem, może zakończyć się poważnymi problemami zdrowotnymi. Jeśli przed ciążą nie jadłaś nigdy bobu, a masz skłonności do alergii, nie ryzykuj.

Bób a kobiety karmiące piersią

Według niektórych doniesień, bób powinien zniknąć z jadłospisu w myśl teorii o diecie matki karmiącej, ale obalamy ten mit! Kobieta karmiąca piersią może jeść sezonowe warzywa i owoce, a jej menu powinno być różnorodne i pełnowartościowe. Nie udowodniono, aby bób przy karmieniu piersią powodował nieprzyjemne kolki czy gazy u niemowlaka.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Mileny Oszczepalińskiej. Artykuł pierwotnie opublikowany 03.07.2015.

Reklama

Więcej na temat jedzenia w ciąży: