Przyszłe mamy zwykle bardzo się starają, by ich dzidziuś przyszedł na świat zdrowy i żeby wszystko było pięknie przygotowane. Czasami jednak starają się za bardzo... i popełniają przy tym mnóstwo błędów. Chcesz wiedzieć, jakich? Przeczytaj!

Błędy kobiet w ciąży

1. Brak aktywności fizycznej

Unikanie umiarkowanego sportu jest usprawiedliwione wyłącznie wtedy, gdy zostanie zalecone przez lekarza. W przeciwnym razie jest dużym błędem i powoduje, że kobieta sama skazuje się na trudniejszy, bardziej męczący poród.

2. Objadanie się za dwoje

Zwłaszcza na początku ciąży. Gdy dziecko w brzuchu ma zaledwie kilka milimetrów długości, z pewnością nie potrzebuje tyle pokarmu, co dorosły człowiek.

3. Unikanie przyjmowania suplementów diety

Uważanie, że jakiekolwiek witaminy w postaci tabletek są szkodliwe, jest błędem. Niektóre składniki, jak np. kwas foliowy, wręcz należy suplementować.

4. Ubieranie się w wielkie ciążowe ubrania

Wiadomo, że w ciąży się tyje i to jest normalne. Nie ma sensu jednak jeszcze bardziej pogrubiać się optycznie przez zakładanie za dużych, rozciągniętych ubrań. Zły wygląd z pewnością nie poprawi samopoczucia przyszłej mamy.

5. Kupowanie dziecku wyprawki w ilościach jak dla całego żłobka

Będąc w ciąży, kobiety zwracają szczególną uwagę na te sklepowe półki, na których znajdują się produkty dla niemowląt. Warto pamiętać jednak o rozsądku i kupować rzeczy w takich ilościach, jakie będzie się w stanie zużyć.

6. Życie w biegu

Praca zawodowa do ostatniego dnia ciąży, ciągła bieganina i załatwianie przeróżnych spraw nie są wskazane. Przyszła mama powinna znaleźć czas na relaks, odpoczynek, skupienie się na sobie i wyciszenie. Tego wszystkiego może zabraknąć zwłaszcza w pierwszych tygodniach po porodzie.

7. Przyzwalanie sobie na niezdrowe przekąski

Owszem, raz na jakiś czas można zjeść chipsy czy batona, jeśli ma się na to wielką ochotę. Nie należy jednak faszerować tym siebie i dziecka każdego dnia.

8. Picie kawy w nadmiarze, jedzenie wysoko przetworzonej żywności

Jeśli jesteś kawoszem, ogranicz się do jednej filiżanki dziennie. Unikaj też sztucznego, wysoko przetworzonego jedzenia. Powinnaś dbać o to, by jeść jak najprościej i jak najzdrowiej.

9. Unikanie szkoły rodzenia

Uczestniczenie w zajęciach szkoły rodzenia przynosi przyszłym mamom wiele korzyści - nie tylko w zakresie oswajania z porodem. Świadoma rezygnacja z tego nie jest najlepszym pomysłem.

10. Leczenie przeziębień na własną rękę

To bardzo nieodpowiedzialne! W ciąży nie można stosować żadnych leków bez konsultacji z lekarzem. Takie zachowanie może być groźne zwłaszcza dla dziecka.

