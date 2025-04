Obiegowa opinia o braku snu matek dotyczy na ogół kobiet, które już powitały na świecie swoje dziecko. Tymczasem bezsenność w ciąży to jedna z najczęstszych niedogodności - ktoś zabawnie stwierdził, że przygotowuje mamę do przyszłych nocnych pobudek.

Dlaczego w ciąży nie możesz spać?

Według najnowszych badań zaburzenia snu w ciąży zgłasza coraz więcej pacjentek. Po I trymestrze zmieniają się proporcje snu lekkiego do głębokiego i towarzyszy temu pojawianie się dziwnych snów.

Pogarsza się też efektywność snu również w związku ze zmianami fizycznymi: coraz większy brzuch ciążowy powoduje trudności w oddychaniu - wystarczy zła pozycja w trakcie snu i ciężarna jest o krok od wybudzenia.

Na bezdechy senne cierpi nawet 1/4 ciężarnych: przesuwa się przepona, a podwyższony poziom estrogenu powoduje obrzęk błon śluzowych nosa i jamy ustnej, utrudniając swobodny przepływ powietrza.

Nie powinnaś bagatelizować tych zaburzeń: wpływają na zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego ciążowego i jego powikłań, wraz ze stanem przedrzucawkowym i porodem przedwczesnym.

Gdy nie śpisz, często energicznie ruszasz nogami i odczuwasz dyskomfort, gdy... po prostu leżą w bezruchu? Możliwe, że prócz bezsenności w ciąży dotyka cię też tzw. zespół niespokojnych nóg (RLS). Jest to zaburzenie, które utrudnia zasypianie i zakłóca jakość snu.

Na dobrą jakość snu nie masz co liczyć w III trymestrze ciąży - częste pobudki do toalety oraz bolesność stawów biodrowych czy pleców nie pozwalają na znalezienie idealnej pozycji do snu w ciąży. W zasypianiu nie pomagają też ruchy dziecka, wrażliwość piersi czy skurcze nóg. Jeśli od zawsze cierpisz na bezsenność i bierzesz leki - zaprzestań i powiadom lekarza.

A teraz: jak sobie pomóc? Poniżej wskazówki na bezsenność w ciąży.

Bezsenność w ciąży: co zrobić, by spać lepiej?

Przygotuj sypialnię: Postaraj się o względnie niską temperaturę (max. 19°C), i przewietrz pomieszczenie. Zadbaj o nawilżenie powietrza (40-60%).

Wieczorem zrezygnuj z telewizji, filmów, ekranu smartfona. Facebook czy Instagram przed snem to kiepski pomysł.

Postaraj się przytłumić wieczorem światło w mieszkaniu tak, by nie było zbyt ostre. To pośrednio w pływa na uczucie senności.

Pamiętaj o odpowiedniej diecie bogatej w ryby i jaja oraz o suplementacji dla ciężarnych: niedobory DHA negatywnie wpływają na produkcję melatoniny oraz ilość i jakość snu.

Nie przewracaj się z boku na bok, gdy nie możesz zasnąć - to powoduje wyrzut kortyzolu i utrudnia zasypianie!

Na kurcze nóg poproś lekarza o magnez, a na zespół niespokojnych nóg - żelazo.

Kontroluj swoją wagę: bezsenność zazwyczaj dotyka kobiety o większej masie ciała, więc sprawdzaj, czy w ciąży nie przybierasz zbyt szybko na wadze.

Nie pij kawy po 14.00, a już na pewno zapoznaj się z artykułem, jak na dziecko wpływa kawa w ciąży.

Układaj się do snu na boku i z podwyższeniem - nie na płasko. Pomyśl o rogalu ciążowym.

Zastanów się nad zajęciami medytacji, jogi, mindfulness: raczej rano, nie wieczorem.

Spaceruj, nie siedź w domu: pobyt na świeżym powietrzu wspiera produkcję serotoniny (hormonu szczęścia) oraz melatoniny (hormonu snu).

Czego nie możesz zrobić:

Nie stosuj na własną rękę żadnych leków uspokajających, nasennych, nawet tych dostępnych bez recepty.

Nie pij lampki wina czy kieliszki brandy na tzw. dobry sen.

Nie uciekaj się do ziółek i mieszanek - są moczopędne, mogą też wpływać na laktację.

