Nie każdy sport jest bezpieczny w ciąży. Zrezygnować należy przede wszystkim ze sportów zimowych, takich jak jazda na łyżwach, nartach, ponieważ istnieje zbyt duże ryzyko upadków, co może być poważnym zagrożeniem dla rozwijającego się płodu. Niewskazane są także nadmierne ćwiczenia siłowe, jogging, jeśli przed ciążą się go nie uprawiało oraz wszelkie ćwiczenia wymagające podskoków, szybkiego tempa i dużego wysiłku. Co zatem warto ćwiczyć? Podpowiadamy!

Bezpieczne ćwiczenia w ciąży

1. Joga

Ćwiczenia mające na celu rozciąganie mięśni, prawidłowy oddech i uwolnienie myśli są dobrą formą relaksu. Możesz wykonywać je powoli, w swoim tempie. Pamiętaj, by się nie przeciążać.

2. Gimnastyka

Ogólne ćwiczenia rozwojowe i wzmacniające możesz wykonywać przez całą ciążę. Pamiętaj tylko, by nie robić żadnych brzuszków w pozycji leżącej na plecach.

3. Jazda na rowerze

Ten sport możesz śmiało uprawiać, dopóki brzuszek nie jest zbyt duży i nie przeszkadza. Nie bój się, że zaszkodzisz dziecku. Rekreacyjna jazda w parku lub w lesie jest wręcz wskazana!

4. Pływanie

Najlepszym stylem jest żabka, ponieważ jest najmniej wymagająca. W bardziej zaawansowanej ciąży warto jednak przerzucić się na pływanie na plecach.

5. Marsze i spacery

To sport wymagający najmniejszego przygotowania. Marsze doskonale dotleniają i poprawiają ukrwienie. Nie mogą być jednak zbyt długie i forsujące.

6. Ćwiczenia na mięśnie Kegla

Jeśli chcesz mieć łatwiejszy poród i później szybciej dojść do siebie, koniecznie codziennie ćwicz mięśnie Kegla.

7. Ćwiczenia oddechowe

Niewiele zmienią w naszej kondycji, ale za to dotlenią organizm i wyciszą emocje. Spokój jest ci teraz przecież bardzo potrzebny.

8. Aqua aerobik

Aerobik w wodzie jest o wiele bezpieczniejszy niż na sali. Jeśli lubisz tę formę aktywności, wybieraj aqua aerobik.

9. Taniec brzucha

To szczególnie polecana forma tańca w ciąży. Płynne ruchy biodrami i brzuchem są jak najbardziej wskazane i maluszek naprawdę je lubi!

10. Pilates

To ćwiczenia doskonale kształtujące mięśnie kręgosłupa, który przecież w okresie ciąży jest szczególnie przeciążony.

