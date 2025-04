Karmiąca mama od rana marząca o gorącej kawie to obrazek dobrze nam znany, który od pewnego czasu nie wzbudza już żadnych kontrowersji. Blogerki parentingowe przekonują, że kawę w ciąży i podczas karmienia pić można w rozsądnej ilości.

Nowe badanie islandzkiego naukowca może jednak podważyć dotychczasowe ustalenia. Zdaniem eksperta nie ma bezpiecznej dawki kofeiny dla dziecka. Z kolei inni eksperci zdecydowanie negują opinię islandzkiego profesora. Twierdzą, że unikanie kofeiny to przesada, a pod lupę trzeba wziąć raczej inne czynniki ryzyka takie jak np. palenie papierosów.

Kofeina w ciąży niebezpieczna w każdej ilości?

Ani w czasie ciąży, ani podczas karmienia, ani nawet... w okresie starań o dziecko nie należy pić kawy, która zawiera kofeinę? Wydaje się, że ustalenia dotyczące 200 mg kofeiny dziennie jako bezpiecznego limitu (2 filiżanki kawy) przestaje być aktualne.

Prof. Jack James z Uniwersytetu w Reykjaviku przeanalizował ponad 1200 prac naukowych, by dojść do wniosku, że kofeina istotnie wpływa zarówno na szanse zajścia w ciążę, jak i zdrowie dziecka. Prof. James odradza przyszłym mamom picie kawy nawet w najmniejszej ilości. W niemal 50 pracach naukowych z ostatnich 20 lat miał znaleźć dowody przemawiające za tym, że to właśnie kofeina była przyczyną problemów z zajściem w ciążę, negatywnie wpływała także na sam jej przebieg.

Jego zdaniem kofeina zwiększa ryzyko wystąpienia niskiej wagi urodzeniowej noworodka, urodzenia martwego dziecka, a także może zwiększyć ryzyko poważnych chorób u dzieci, których matki piły kofeinę w ciąży.

Opinia profesora nie jest jednostkowa, do podobnych wniosków dochodzili także naukowcy holenderscy i amerykańscy. Ci pierwsi ustalili, że dawka 400 mg kofeiny na dobę istotnie utrudnia zajście w ciążę tym kobietom, które decydowały się na zapłodnienie pozaustrojowe.

Amerykańscy badacze z kolei dowodzili, że już 200 mg kofeiny dziennie zwiększa ryzyko poronienia, ponieważ chemiczny stres powoduje wzrost przepływu krwi w łożysku, bezpośrednio wpływając na metabolizm nienarodzonego dziecka.

Warto pamiętać, że kofeina występuje nie tylko w kawie, a określenie zawartości kofeiny w jednej filiżance nie jest takie proste. Duża, mocniejsza kawa w kawiarni może mieć wyższą zawartość kofeiny niż średnio przyjęte 100 mg na filiżankę.

Eksperci negują opinię o niebezpiecznym wpływie 200 mg kofeiny w ciąży

Ustalenia prof. Jacka Jamesa nie spotkały się z uznaniem grona ekspertów, którzy wciąż stoją na stanowisku mówiącym, że 200 mg to dawka bezpieczna. Sam islandzki naukowiec twierdzi, że praca ma jedynie charakter obserwacyjny, mimo to jednak zaleca, by przyszłe mamy w ogóle zrezygnowały z kawy.

Prof. Andrew Shennan z Kings College w Londynie jasno wyraził się na temat przekazu prof. Jamesa. Twierdzi on, że artykuł opublikowany w czasopiśmie „BMJ Evidence Based Medicine” jest niezgodny z przyjętymi badaniami i wzbudza nieuzasadniony alarm wśród kobiet.

Zarówno on, jak i grono położników angielskich oraz amerykańskich, a także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uważają, że kofeinę w ciąży należy ograniczać, ale nie trzeba jej eliminować.

