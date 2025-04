Badanie beta hCG ma na celu ustalenie obecności hormonu gonadotropiny kosmówkowej w moczu lub krwi. Hormon gonadotropiny kosmówkowej wykazuje ciążę lub jej brak, ale również może świadczyć o chorobie.

Reklama

Spis treści:

Gonadotropina kosmówkowa jest produkowana w trakcie ciąży najpierw przez zarodek, a potem przez łożysko. Do jej zadań należy utrzymywanie funkcji ciałka żółtego - struktury, która powstaje w jajniku w miejscu uwolnienia komórki jajowej, a potem podtrzymywanie produkcji progesteronu.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś w ciąży, z pewnością interesuje cię czułość badania i normy. Największe wydzielanie ludzkiej gonadotropiny łożyskowej przypada na 10. tydzień ciąży (licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki) i w następnych tygodniach zaczyna spadać.

Od 14.-16. tygodnia ciąży aż do dnia porodu zawartość hCG we krwi matki jest mniejsza w porównaniu z zawartością w 10. tygodniu ciąży. Zmniejszeniu wydzielania hCG towarzyszy stopniowe zanikanie ciałka żółtego w jajniku i jest to konieczne dla rozwoju ciąży.

Zanim tak się stanie, to ok. 9 dni od zapłodnienia rozwijające się łożysko zaczyna wydzielać hormon gonadotropiny kosmówkowej do krwi. Niewielkie ilości hormonu trafiają także do moczu, dzięki czemu w dniu spodziewanej miesiączki domowy test ciążowy może wykazać ciążę, czyli jednym słowem - obecność beta hCG.

Hormon gonadotropiny kosmówkowej może zostać wykryty we krwi nawet 6 dni po implantacji, a podane normy pokażą, który to tydzień ciąży. Zatem kiedy najlepiej wykonać badanie beta hCG?

Beta hCG można zbadać kilka dni od zapłodnienia, bo jeśli dojdzie do zagnieżdżenia się komórki jajowej w macicy, to hCG będzie już znacznie podwyższone nawet 48h od zapłodnienia. To też moment objawów wczesnej ciąży: jak widzisz, natura tak to wymyśliła, by organizm mógł cię informować o zmianach nawet bez użycia medycznych środków.

Jeśli nie możesz usiedzieć w miejscu i poczekać kilku dni do wykonania testu ciążowego z moczu w domu, możesz zbadać go tym samym sposobem laboratoryjnie i zanieść pojemnik z próbką do przychodni. Wynik powinien być miarodajny nawet przed dniem spodziewanej miesiączki.

Badanie z krwi beta hCG możesz wykonać na własną rękę w laboratorium i otrzymać wynik nawet tego samego dnia - cena zazwyczaj nie przekracza 40 zł.

Badanie beta hCG należy przeprowadzić nie tylko wtedy, gdy podejrzewa się ciążę, lecz także gdy istnieje ryzyko:

chorób trofoblastu,

zróżnicowaniu choroby nowotworowej trofoblastu,

guza np. macicy czy jajnika.

Badanie poziomu beta hCG ma miejsce również wtedy, gdy w macicy pojawiła się nieprawidłowa tkanka, zaśniad groniasty lub rak macicy; także pojawia się po poronieniu. Beta hCG wykonuje się także wtedy, kiedy istnieje podejrzenie wad płodu: choroby Downa, Edwardsa, Patau oraz innych wad płodu.

Oczywiście najbardziej miarodajne w kwestii wykrywania wad genetycznych dziecka są badania prenatalne: warto rozważyć test NIFTY, jeśli jesteś w grupie ryzyka lub USG genetyczne, które de facto powinno być refundowane w każdym przypadku.

Kobieta może dowiedzieć się czy jest w ciąży i w którym jest tygodniu na podstawie wyników badań - na kartce powinny pojawić się widełki. Wynik poniżej 5 mIU/ml oznacza, że nie jesteś w ciąży. Jeśli wydruk nie posiada norm, posłuż się tą rozpiską:

3 tydzień - 5 - 50 mIU/ml

4 tydzień - 5 - 426 mIU/ml

5 tydzień - 18 - 7,340 mIU/ml

6 tydzień - 1,080 - 56,500 mIU/ml

7 - 8 tydzień - 7, 650 - 229,000 mIU/ml

9 - 12 tydzień - 25,700 - 288,000 mIU/ml

13 - 16 tydzień - 13,300 - 254,000 mIU/ml

17 - 24 tydzień - 4,060 - 165,400 mIU/ml

25 - 40 tydzień - 3,640 - 117,000 mIU/ml

Jeśli wszystko mieści się w normie, zgadza z kalendarzem miesiączkowym i twoimi podejrzeniami - gratulacje. Najlepiej jest jednak udać się z wynikiem badania do swojego lekarza prowadzącego. Pamiętaj, że jeżeli ciąża przebiega prawidłowo i bez komplikacji, to poziom stężenia beta hCG w 48 godzin wzrasta aż o 66%, a dzień później już o 114%.

Jeśli jednak wynik wskazuje na ciążę, w którą nie miałaś możliwości zajść - zgłoś się do lekarza. Zleci powtórne badanie lub zasugeruje dalszą diagnostykę w kierunku np. raka jajnika lub raka kosmówki. Uwaga, to dotyczy również mężczyzn - podwyższenie tego hormonu może oznaczać nowotwór jądra.

Reklama

Więcej o badaniach w ciąży:

USG w ciąży - wszystko, co musisz wiedziećCiąża pozamaciczna: skąd się bierze?Choroby genetyczne u dzieci - rozpoznanie i leczenie