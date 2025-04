Fot. Fotolia

O pierwszej Beacie prawie nic nie wiemy. Na pewno urodziła się w Afryce i zginęła śmiercią męczeńską za wiarę chrześcijańską.

Dzień św. Beaty – 8 marca.

Krótka historia Beaty z Sens

Mieszkała w Hiszpanii w połowie III wieku. Urodziła się w rodzinie chrześcijańskiej, w której na kwestie wiary i wychowania w miłości do Boga przykładano dużą wagę. Beata ze swoim bratem Sankcjanem i grupą gorliwych chrześcijan udała się do Galii, gdzie przyłączyła się do gminy chrześcijańskiej w Sens pod Paryżem. Ale i w Galii realizowane były edykty cesarzy rzymskich, w myśl których wiara chrześcijańska była zakazana a wyznawców Chrystusa należało prześladować i tępić. Beata umacniała chrześcijan w ich wierze a w obliczu grożącej im śmierci męczeńskiej niosła im otuchę i pocieszenie. W końcu sama wpadła w ręce prześladowców. Śmierć męczeńską poniosła w 277 roku.

Co oznacza imię Beata?

Imię Beata pochodzi z łaciny, gdzie słowo beata znaczy „błogosławiona, szczęśliwa, bogata”.

O co modlimy się do św. Beaty?

Święta Beata proszona jest w modlitwie o gotowość do przezwyciężania pokus.

Dzień św. Beaty – 29 czerwca.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex