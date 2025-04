Kobieta w ciąży powinna, jeśli tylko ciąża przebiega prawidłowo, być aktywna. O ile można pozwolić sobie na aqua aerobic dla ciężarnych czy nieforsujące pływanie, o tyle jacuzzi w ciąży czy sauna w ciąży są dyskusyjne i niezalecane.

Reklama

Czy jacuzzi w ciąży jest bezpieczne

Wiadomo, że basen w ciąży jest dozwolony, ale co z jacuzzi? Relaks w gorącej wodzie z bąbelkami jest niesamowicie przyjemny, ale może nie być bezpieczny. W tak wysokiej temperaturze mogą rozwijać się groźne bakterie, które jeśli dostaną się do dróg rodnych ciężarnej, mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się płodu. Oczywiście nie każda wizyta w jacuzzi musi skończyć się infekcją, ale trzeba mieć świadomość takiego zagrożenia.

Jeśli bardzo zależy ci na hydromasażu i nie chcesz rezygnować z jacuzzi w ciąży, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym - możliwe, że nie będzie przeciwwskazań do korzystania z tej przyjemności, o ile istnieje możliwość obniżenia temperatury wody w jacuzzi do max. 37°C.

Istotne jest, aby nie dopuścić do masażu brzucha czy okolic, które mogą pobudzać organizm do czynności skurczowej. To właśnie dlatego jacuzzi w ciąży, niesie za sobą ryzyko przedwczesnego porodu, szczególnie w III trymestrze.

Najnowszy kod rabatowy Bonprix to doskonała okazja, aby zamówić modny kostium kąpielowy dla kobiet w ciąży.

Sauna w ciąży może powodować poronienie



Sauna w ciąży jest bezwzględnie zakazana w I oraz III trymestrze - może spowodować przegrzanie organizmu i poronienie lub przedwczesny poród. W II trymestrze osoby, które przed ciążą korzystały z sauny regularnie, mogą to robić, ale czas i ilość sesji muszą być zdecydowanie krótsze, niż zwykle.

Artykuł na podstawie tekstu Mileny Oszczepalińskiej. Pierwotnie opublikowany 09.02.2016.

Reklama

To cię zainteresuje: Kiedy jest najlepszy wiek na ciążę?Ile powinnaś jeść w ciąży - mniej czy więcej?Opalanie w ciąży, solarium w ciąży - czy są dozwolone