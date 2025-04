Badania prenatalne można podzielić na dwie grupy: inwazyjne i nieinwazyjne. Czy warto je wykonać? Otóż wszystko zależy od przebiegu ciąży, wieku ciężarnej i obciążenia genetycznego. Ale na pewno warto porozmawiać o nich z ginekologiem.

Badania prenatalne nieinwazyjne

1. USG

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca trzykrotne USG w ciąży: między 11. a 14. tygodniem, w 20. i 30. tygodniu. O dodatkowych badaniach decyduje lekarz. Jeśli podejrzewa nieprawidłowości, zleca badania specjalistyczne, np. dopplerowskie (wykrywa choroby układu krążenia) czy echo serca.

Co daje wykonanie badania? Dzięki USG można wykryć większość wad serca, a także inne poważne choroby u dziecka. Dla wykrycia zespołu Downa i niektórych innych wad ważne jest badanie między 11. a 14. tygodniem.

2. Test PAPP-A (podwójny)

Pozwala ocenić ryzyko wystąpienia zespołu Downa oraz niektórych innych wad genetycznych. Wykonuje się pomiędzy 10. a 14. tygodniem tygodniem ciąży. Polega na ocenie stężenia we krwi mamy białka PAPP-A i beta hCG.

Co daje wykonanie badania? Wynik ujemny oznacza bardzo niskie ryzyko wystąpienia wady, nie daje jednak pewności, że dziecko jest zdrowe. Dodatni nie oznacza wystąpienia zespołu Downa. Tylko jedna na 50 kobiet, u których test wyszedł dodatnio, rodzi dziecko z zespołem Downa.

Badania prenatalne inwazyjne

Jeśli wyniki USG lub testów z krwi wskazują, że istnieje duże ryzyko urodzenia dziecka z wadą genetyczną, lekarz może skierować cię na badania inwazyjne. Ich wykonanie łączy się jednak z ryzykiem dla dziecka. Sama decydujesz, czy chcesz je zrobić.

1. Biopsja trofoblastu

Wykonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąży. Trofoblast później przekształca się w łożysko; pod względem genetycznym jego komórki są identyczne z komórkami płodu.

Co daje wykonanie badania? Badanie pozwala na wykrycie zespołu Downa i niektórych innych wad. Powikłaniem może być uszkodzenie płodu lub utrata ciąży – ryzyko 0,5–1%.

2. Amniopunkcja

Wykonuje się między 13. a 19. tygodniem ciąży. Za pomocą ultrasonografu ustala się położenie dziecka, a następnie igłą nakłuwa pęcherz płodowy i strzykawką pobiera się płyn owodniowy. Znajdują się w nim komórki płodu pochodzące z owodni, skóry, układu moczowo-płciowego i pokarmowego dziecka.

Co daje wykonanie badania? Na specjalnej sztucznej pożywce zakłada się hodowlę komórek, a po namnożeniu wykonuje się badanie zestawu chromosomów dziecka. Ryzyko utraty ciąży wskutek amniopunkcji wynosi ok. 0,5–1%.

3. Kordocenteza

Można ją wykonać od 18. tygodnia ciąży. Pobiera się krew z żyły pępowinowej (po nakłuciu pępowiny przez powłoki brzuszne, pod kontrolą USG).

Co daje wykonanie badania? Na podstawie analizy próbki można ustalić m.in. kariotyp (zestaw chromosomów) i DNA dziecka oraz stwierdzić, czy jest ono obarczone chorobą genetyczną. Można także zbadać morfologię i grupę krwi (przy ryzyku wystąpienia konfliktu serologicznego). Ryzyko powikłań to ok. 1%.

