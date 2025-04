Fot. Fotolia

Krótka historia św. Augustyna

Urodził się w 354 roku w rzymskiej prowincji Tagaście zwanej Numidią (dzisiejsza Algieria). Jego ojciec był skromnym katechumenem, a matka gorliwą chrześcijanką. Rodzice byli w stosunku do syna bardzo tolerancyjni, niczego mu nie zabraniali oraz nie wywierali wpływu na jego poglądy. Młodzieniec prowadził bardzo rozwiązłe życie. Mając 22 lata związał się na 15 lat z kobietą, która urodziła mu syna. Uległ też wpływom heretyckiej sekty manichejczyków.

Od 370 roku Augustyn przebywał na studiach w Kartaginie. Założył tam szkołę retoryki. Następnie wykładał na uczelniach w Rzymie i Mediolanie. Matka dyskretnie ale wytrwale cały czas podążała za synem i czuwała nad jego życiem. I w końcu w Mediolanie jej wieloletnie modlitwy zostały wysłuchane; rozpoczął się proces nawracania się Augustyna. Przyczyniły się do tego także nauki i dyskusje z przyjaciółmi – chrześcijanami.

W przeddzień Wielkanocy 387 roku biskup Mediolanu Ambroży ochrzcił Augustyna, który razem z matką – już jako chrześcijanin – udał się w drogę powrotną do Afryki. Matka nie dotarła do domu – zmarła w podróży. Augustyn wrócił do Kartaginy w 388 roku i wkrótce skupił wokół siebie grono przyjaciół, z którymi rozpoczął życie wspólnotowe. W roku 390 przyjął święcenia kapłańskie i przeniósł się do Hippony, gdzie po kilku latach został biskupem. Augustyn gorliwie głosił Ewangelię, bronił wiary wytykając błędy heretykom, pisał dzieła teologiczne i filozoficzne o fundamentalnym znaczeniu. Augustyn zmarł w 430 roku.

Co oznacza imię Augustyn?

Augustyn to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od słowa augustus – boski, święty, wspaniały.

Komu patronuje św. Augustyn?

Święty Augustyn jest patronem teologów, wydawców i drukarzy.

Dzień św. Augustyna – 28 sierpnia.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex