Fot. Fotolia

Reklama

Krótka historia Apolinarego

W czasach, gdy imperium rzymskie chyliło się ku upadkowi, nękane najazdami barbarzyńskich plemion, w mieście Lyons w Galii (Francja) w patrycjuszowskiej rodzinie urodził się syn Gaius Solius Apolinnaris Sidonius. W młodości odebrał doskonałe wykształcenie i szybko zaczął robić karierę. Został dowódcą cesarskiej armii i poślubił dobrze urodzoną pannę Papianillę. Teść Apolinarego w 455 roku został cesarzem. W 461 roku Apolinary bronił Galii przed najazdem Gotów. Następne lata spędził w Rzymie, gdzie sprawował urzędy senatora i prefekta. W 469 roku powrócił do ojczyzny i na stałe osiadł w Owernii. Mimo majątku i wysokiej pozycji społecznej Apolinary nigdy nie stał się człowiekiem wyniosłym czy nieczułym. Wielką część swoich bogactw oddawał Kościołowi i ludziom potrzebującym pomocy. Doszło do tego, że własną rodzinę skazał na życie w niedostatku.

Polecamy: Pochodzenie polskich imion

W 471 roku, po śmierci biskupa Owernii, wierni zwrócili się z prośba do Apolinarego, aby objął ten urząd. I chociaż Apolinary miał rodzinę i nie był osoba duchowną, po krótkim wahaniu zgodził się. Związane to było z dużym osobistym wyrzeczeniem, bo musiał opuścić żonę i dzieci na zawsze. Będąc biskupem musiał Apolinary zajmować się nie tylko sprawami związanymi z posługą duchową i z administrowaniem diecezji. Na ziemie Owernii wkroczyli bowiem Goci i biskup stanął na czele wojsk broniących kraju przed najeźdźcą. Jednak wojska gockie zajęły w 475 roku stolicę i wszystkie większe miasta. Apolinary próbował wyjednać u wodza Gotów, Alaryka, dobre traktowanie katolików i zezwolenie im na zachowanie wszelkich praw, ale misja ta skończyła się jedynie uwięzieniem biskupa. Szczęśliwie wypuszczono go z aresztu. Apolinary powrócił do Owernii, gdzie zmarł w 480 roku, do ostatniej chwili wiernie służąc Kościołowi i ludziom.

Polecamy: Powrót do dawnych imion

Reklama

Co oznacza imię Apolinary

Imię Apolinary pochodzi z łaciny i oznacza kogoś należącego do Apollina, opiekuna twórczości artystycznej.

Dzień św. Apolinarego – 21 sierpnia.

Źródło: Słownik patronów chrześcijańskich, Janina Kryńska, Wyd. Printex