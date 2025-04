Ponieważ minęło już trochę lat (niedługo upłynie ich siedemset), może właśnie nadszedł czas, by miejsce "najbardziej znanej Aldony" zajęła jakaś bardziej teraźniejsza Polka. Ewentualnie Litwinka, wydana za Polaka, niekoniecznie wielkiego i niekoniecznie Kazimierza.

Imieniny Aldony przypadają 10 września i 11 października.

Panie noszące to imię cechuje natura spokojna i zgodna. Jednak gdy wymaga tego sytuacja, potrafią one również pokazać przysłowiowe pazury.

W przyszłości Aldony nawiążą więcej niż dotąd nowych znajomości. Także z przedstawicielami płci przeciwnej, co jednak nie zawsze musi oznaczać zmianę stanu cywilnego. Mężatki mogą być spokojne o swoje relacje z drugą połową, jakkolwiek powinny dbać, by do związku nie wkradła się rutyna.

Źródło: Książka "Magia imion" (Wydawnictwo Printex)