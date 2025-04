Twoje maleństwo rośnie codziennie o milimetr, i coraz bardziej wyglądem przypomina dziecko. W zapomnienie odszedł już zabawny ogonek, który mógł upodabniać je do kijanki.

Wiele mam na tym etapie ciąży zauważa wyraźną poprawę kondycji swoich włosów, skóry i paznokci. To zasługa hormonów ciążowych, które działają jednak negatywnie w innych aspektach - spowalniają pracę twojego układu pokarmowego.

9 tydzień ciąży to początek 3 miesiąca, trwa I trymestr. Wciąż mogą towarzyszyć ci typowe ciążowe dolegliwości, takie jak poranne mdłości i wahania nastroju.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 9 tydzień ciąży

Od tego momentu możemy już posługiwać się określeniem „płód”. Twoje dziecko waży około 2 g osiąga rozmiar około 25 mm. Wyglądem zaczyna już przypominać małego człowieka – obecny do tej pory ogonek całkowicie zanika.

Jeszcze przed tygodniem wielkością przypominał ziarno fasoli, teraz ma już rozmiar winogrona!

fot. Ula Bugaeva

Zniknął już całkiem embrionalny „ogon”. Tułów staje się coraz bardziej wyprostowany. Kształtują się organy wewnętrzne, mięśnie i nerwy. Intensywnie rozwija się mózg – głowa stanowi połowę długości ciała płodu. Zewnętrzne organy płciowe już się pojawiły, ale odróżnienie ich w badaniu USG będzie możliwe dopiero za kilka tygodni. U chłopców rozwijają się jądra, u dziewczynek – jajniki.

W 9 tygodniu ciąży zobaczysz na obrazie USG maleńkiego człowieczka. To duża zmiana w porównaniu do poprzednich etapów. Kształtu nabierają usta, nosek i powieki, jednak oczy dziecka pozostaną zamknięte aż do 6 miesiąca ciąży. Serce maleństwa kończy dzielić się na cztery komory, serduszko bije teraz najszybciej: wykonuje 165 uderzeń na minutę!

fot. Adobe Stock /Tak wygląda płód w 9. tygodniu ciąży

Teraz, gdy podstawowe organy już są na miejscu, twoje dziecko zacznie szybko przybierać na wadze. Jego całe ciałko zaczyna pokrywać się meszkiem, tzw. lanugo, intensywnie też porusza kończynami. Na klatce piersiowej zaczynają być widoczne brodawki sutkowe.

To niewiarygodne, ale pomimo swoich rozmiarów, dziecko potrafi już np. bezwiednie dotknąć rączką ust. Jest też bardzo wrażliwe na dotyk. Poziom hormonu ciążowego HCG osiąga teraz najwyższe stężenie – możesz to sprawdzić podczas badania krwi.

Intensywnie rozwija się wątroba, pęcherzyk żółciowy, nadnercze i śledziona. Co ciekawe, na języku zaczynają już powstawać mikroskopijne kubki smakowe! Już niedługo twoje dziecko zacznie odróżniać smaki. To też dobra pora, by przyjrzeć się swojej ciążowej diecie!

Fot. Ula Bugaeva / Czego nie jeść w ciąży?

Ciąża nadal jest niewidoczna, nawet jeśli troszkę już przytyłaś w pasie. W 9 tygodniu ciąży macica ma rozmiar melona. To sprawia, że twój brzuch stał się już wyraźnie wypukły. Oczywiście, ciążę nadal bez problemu da się ukryć pod ubraniem. Wnikliwy obserwator może jednak zastanawiać się, czy to aby na pewno tylko obfity obiad...

Piersi robią się obrzmiałe, brodawki ciemnieją, a grudki wokół nich stają się bardziej widoczne. W 9 tygodniu ciąży możesz też zauważyć (choć nie musisz!) ciemną linię biegnącą od pępka ku spojeniu łonowemu.

Hormony sprawiają, że cera staje się promienna lub przeciwnie – pokrywa się wypryskami i przebarwieniami. Włosy mogą się intensywnie przetłuszczać albo nabrać doskonałej kondycji. Dziąsła puchną, przez co możesz zaobserwować niewielkie krwawienie podczas szczotkowania zębów.

W I trymestrze ciąży waga nieznacznie wzrasta, od 0,5 do 2 kg, ale uwaga – może także spaść. Jest to normalne, zwłaszcza jeśli miewasz częste mdłości. Za bezpieczny spadek masy ciała w I trymestrze ciąży uważa się 2 kg. Pamiętaj, by raz w miesiącu kontrolować wagę, a o swoich wątpliwościach poinformować lekarza podczas kolejnej wizyty.

Pierwszy trymestr ciąży to czas, w którym twój organizm dopiero oswaja się z nowym stanem. Możesz odczuwać:

Wahania nastroju – powinny ustąpić po zakończeniu kolejnego tygodnia, jednak na razie wciąż może towarzyszyć ci istna huśtawka nastrojów: od ekscytacji po przerażenie.

– powinny ustąpić po zakończeniu kolejnego tygodnia, jednak na razie wciąż może towarzyszyć ci istna huśtawka nastrojów: od ekscytacji po przerażenie. Pojawiają się realistyczne sny . Często mają one podłoże erotyczne. Powtarzający się motyw to również koszmary, w których ktoś atakuje przyszłą mamę i jej dziecko.

. Często mają one podłoże erotyczne. Powtarzający się motyw to również koszmary, w których ktoś atakuje przyszłą mamę i jej dziecko. Pierwsze zachcianki ciążowe – jeśli o 22:00 masz ochotę na kiszonego ogórka, którego natychmiast zagryzasz pajdą chleba z nutellą, to znak, że… wszystko jest w porządku! Brak zachcianek nie jest niczym złym, natomiast warto potraktować je jako sygnał, że w twojej diecie ewidentnie czegoś brakuje.

Możesz także odczuwać silną potrzebę zjedzenia czegoś niejadalnego, na przykład kredy. To znak, że warto uzupełnić wapń.

Fot. Ula Bugaeva

Zobacz, jakie witaminy są ważne na tym etapie ciąży:

Fot. Ula Bugaeva / Witaminy i minerały ważne w ciąży

Jeśli masz powyżej 35 lat lub w twojej rodzinie wystąpiły choroby genetyczne takie jak mukowiscydoza, warto skonsultować się z genetykiem.

Porozmawiaj też ze swoim lekarzem o skierowaniu albo o wykonaniu badań prenatalnych, jak amniopunkcja. To badanie, które może być wykonane miedzy 9 a 12 tygodniem ciąży, wykrywa nieprawidłowości chromosomów (zespół Downa) i zaburzenia genetyczne (mukowiscydozę) z dużym stopniem prawdopodobieństwa (98-99%).

Ponadto, jeśli będziesz wnioskować o przyznanie becikowego, czyli jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł, najpóźniej w 10 tygodniu ciąży zapisz się na wizytę lekarską. Pamiętaj, że regularne wizyty ciążowe i badania są ważne dla zdrowia twojego i twojego dziecka!

Krwawienie - jeśli jest to delikatne plamienie, skontaktuj się z położną lub lekarzem. Najprawdopodobniej nie ma powodu do niepokoju, w ciąży krwawienie nie musi być groźne. Jeśli natomiast jest obfite lub towarzyszy mu ból - natychmiast zgłoś się do szpitala.

- jeśli jest to delikatne plamienie, skontaktuj się z położną lub lekarzem. Najprawdopodobniej nie ma powodu do niepokoju, w ciąży krwawienie nie musi być groźne. Jeśli natomiast jest obfite lub towarzyszy mu ból - natychmiast zgłoś się do szpitala. Ból brzucha - jeśli nie jest związany z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, warto to skonsultować.

- jeśli nie jest związany z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, warto to skonsultować. Omdlenia - nie muszą być groźne, zwykle są przyczyną nagłych zmian ciśnienia. Czasem jednak mogą wymagać dalszej diagnostyki, dlatego poinformuj o nich ginekologa.

