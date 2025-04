Nawet jeśli nikomu jeszcze nie powiedziałaś, że jesteś w ciąży, twoje dziecko na pewno to mówi. Nie słowami, a objawami. Coraz trudniej może być ukryć twój odmienny stan.

Spadek koncentracji, fale mdłości, narastająca senność... Twój maluch rozwija się teraz w błyskawicznym tempie i odczuwasz to bez wątpienia. Gdybyś mogła obejrzeć go pod mikroskopem, mogłabyś zobaczyć nawet maleńkie małżowiny uszne. Jeśli jeszcze nie wybrałaś lekarza, najwyższy czas podjąć decyzję, kto będzie prowadzić twoją ciążę.

7 tydzień ciąży to 2 miesiąc I trymestru. Kamuflowanie (prawdopodobnie już kilkutygodniowego) spadku formy może przychodzić ci z trudem. Zapewne za chwilę wybierzesz się do lekarza prowadzącego i usłyszysz bicie serca malucha podczas badania.

Pamiętaj, że czas ciąży liczony jest nie od momentu zapłodnienia, a od daty twojej ostatniej miesiączki.

Jak duże jest twoje dziecko? Od ostatniego tygodnia podwoiło swoją wielkość. Rozmiarem przypomina borówkę amerykańską. Twoje dziecko jest teraz 10 000 razy większe niż miesiąc temu - w chwili poczęcia.

Co widać na USG w 7 tygodniu ciąży? Zarodek ma teraz długość 7-12 mm (jego tempo wzrostu to średnio około 1 mm na dobę). Wagowo zbliża się do magicznej granicy 1 g. Na USG zobaczysz prawdopodobnie małą kropkę, ale przy badaniu będziesz mogła usłyszeć bicie serca malucha.

Z ciała zaczynają wyrastać ręce i nogi, chociaż na tym etapie bardziej przypominają wiosła lub płetwy. Dziecko nadal określane jest mianem zarodka i ma coś w rodzaju ogonka (jest to przedłużenie kości ogonowej), który zniknie w ciągu kilku tygodni.

Ma maleńkie powieki, częściowo tylko przykrywające oczy, które już mają kolor. Maleństwo ma także koniuszek nosa, a pod cienką jak papier skórą widać cieniutkie żyłki. Na obrazie USG zobaczysz niekształtny zarys małej postaci:

Pętla rosnących jelit zagłębia się w pępowinie. Ma ona już naczynia krwionośne, które w obie strony przekazują tlen i składniki odżywcze. W 7 tygodniu ciąży układ moczowo-płciowy oddziela się od pokarmowego.

Wątroba nadal wytwarza komórkowe składniki krwi, ponieważ szpik kostny powstaje dopiero na późniejszym etapie rozwoju płodu. Tworzą się wargi i zalążek języka.

Wargi są bardzo wrażliwe na dotyk. Ich drażnienie powoduje lekkie ruchy tułowia zarodka. Z ciekawostek: w tym tygodniu powstają dziurki w nosie dziecka, a maluch ma już nawet... wyrostek robaczkowy!

Twoje piersi są z pewnością większe niż kiedykolwiek i stają się niewygodnie delikatne, piekące i bolesne, głównie z powodu zwiększonych ilości estrogenu i progesteronu.

Piersiom przybywa tłuszczu i zwiększa się krążenie krwi w ich rejonie. Sutki mogą sterczeć bardziej niż zazwyczaj i są bardzo wrażliwe. Aureola wokół sutków jest ciemniejsza i większa.

Możesz również na niej zauważyć maleńkie krostki, podobne do gęsiej skórki - to gruczoły potowe, które natłuszczają aureolę. Twoje piersi potrzebują około 33 tygodni, aby przygotować się do karmienia.

Pomimo że nie masz jeszcze ciążowego brzuszka, możesz już źle się czuć w obcisłych rurkach. Wiele pań praktycznie od początku ciąży musi wskakiwać w legginsy lub sukienki. Macica dopiero nieznacznie się powiększyła, ale może być to już dla ciebie odczuwalne.

Do tego dochodzą uciążliwe wzdęcia, za które odpowiedzialny jest progesteron. Trudno się dziwić, że może już nie wystarczać samo rozpięcie guzika w spodniach... Jeśli chcesz, możesz się już rozejrzeć powoli za tymi ciążowymi - mają elastyczny stan.

Wiele kobiet skarży się na ciągły niesmak w ustach (przypomina on odrobinę posmak metalu), a także nadmierne wydzielanie śliny. Częstym objawem ciąży na tym etapie jest również zwiększone oddawanie moczu. Dzieje się tak, ponieważ nerki pracują wyjątkowo intensywnie.

Twój plan dnia zapewne wywrócił się do góry nogami, prawda? Nudności są najczęstszą dolegliwością przyszłych mam. Jeśli szukasz sposobu na poranne mdłości, zastosuj się do następujących wskazówek:

jedz małe, ale częstsze posiłki,

15 minut przed wstaniem z łóżka zjedz krakersa lub banana,

dużo odpoczywaj i staraj się zdrzemnąć w ciągu dnia,

wąchaj cytrynę i imbir, aby złagodzić nudności,

nie pomijaj posiłków ani nie kładź się po jedzeniu,

nie gotuj i nie jedz ostrych potraw.

Odchylenie od normy nie powinno cię martwić - ciążowe objawy są sprawą indywidualną: np. możesz, ale nie musisz mieć mdłości. To, co powinno cię zaniepokoić w 7 tygodniu ciąży, to ostry ból brzucha i długotrwały dyskomfort, krwawienie z dróg rodnych.

Plamienie - objaw ten jest dość powszechny na początku ciąży, ale czasami może być pierwszym sygnałem poronienia czy ciąży pozamacicznej. Z tego powodu jak najszybciej zgłoś się lekarza.

Strach towarzyszy wielu przyszłym mamom, niezależnie od tego, czy to ich pierwsza, czy kolejna ciąża, i czy jej pragnęły, czy też nie. Skup się na pierwszej (jeśli jeszcze się nie odbyła) wizycie u ginekologa: podpowiadamy, jak się przygotować!

Od lat jesteś pacjentką sprawdzonego przez ciebie ginekologa? Ufasz mu i jesteś gotowa powierzyć mu swoje dziecko? Stoisz przed ważnym wyborem lekarza prowadzącego - 7 tydzień ciąży to najwyższa pora, by go dokonać. Jeśli wciąż go szukasz, to:

Zapytaj znajomych koleżanek, przyjaciółek o polecenie lekarza. To najlepsza rekomendacja, jeśli macie podobne oczekiwania.

To najlepsza rekomendacja, jeśli macie podobne oczekiwania. Zadzwoń do przychodni NFZ i poproś o podanie nazwisk, terminów przyjęć lekarzy ginekologów. Wiele pań woli prowadzić ciążę prywatnie, ale praktyka pokazuje, że ci sami lekarze przyjmują również w przychodni, nieodpłatnie.

i poproś o podanie nazwisk, terminów przyjęć lekarzy ginekologów. Wiele pań woli prowadzić ciążę prywatnie, ale praktyka pokazuje, że ci sami lekarze przyjmują również w przychodni, nieodpłatnie. Zerknij na lokalne fora i grupy na Facebooku . Kobiety bardzo często przestrzegają inne panie przed kiepskimi lekarzami lub przeciwnie - wychwalają konkretnych specjalistów. Może jakieś nazwisko często się powtarza?

. Kobiety bardzo często przestrzegają inne panie przed kiepskimi lekarzami lub przeciwnie - wychwalają konkretnych specjalistów. Może jakieś nazwisko często się powtarza? Dowiedz się, jaki może być orientacyjny koszt badań prenatalnych, laboratoryjnych, diagnostycznych - wiele ciężarnych przeżywa szok na widok cennika. Dodatkowo dochodzą koszty suplementacji bądź dodatkowych leków na receptę. Rozważ pakiety medyczne - wiele placówek to oferuje.

Na etapie 7 tygodnia ciąży widać na USG, czy zarodek rozwija się prawidłowo. Kiedy w badaniu USG widać pęcherzyk ciążowy, ale nie zawiera zarodka ani ciałka żółtego, mówimy o tzw. pustym jaju płodowym lub „ciąży bezzarodkowej”.

Zazwyczaj lekarze decydują o ponownym badaniu USG, które wykonują po tygodniu od pierwszego, by mieć pewność, czy ciąża się nie rozwinęła. Wiele kobiet zadaje sobie pytanie, czemu nie krwawią, skoro zasadniczo prawidłowej ciąży nie ma.

Lekarz może wytłumaczyć podczas badania, że pęcherzyk płodowy może wciąż rosnąć, więc nie występuje krwawienie oczyszczające macicę, które nazywamy poronieniem.

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 7 tydzień ciąży

