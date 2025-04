Od tej chwili nowy, wspaniały dźwięk wypełnia świat: bicie serca twojego dziecka. Chociaż wciąż zbyt słabiutkie, aby wysłuchać je stetoskopem, jest widoczne na badaniu USG jako maleńka, pulsująca kropka w środku zarodka.

6 tydzień to 2 miesiąc I trymestru ciąży. Ten tydzień jest przełomowy również ze względu na nasilenie objawów i inne dźwięki mogą wypełniać twoją łazienkę. Prawdopodobnie miałaś już przyjemność dowiedzieć się, jak uciążliwe mogą być mdłości ciążowe.

6 tydzień ciąży to moment intensywnego rozwoju łożyska. Za kilka tygodni będzie ono odżywiać płód, na razie jeszcze to zadanie należy do pęcherzyka żółtkowego - można go zobaczyć w badaniu USG.

Twoje dziecko ma ok. 3 mm i podwoi wielkość po 7 dniach. Na początku 3 tygodnia dziecko rozmiarem przypomina ziarnko soczewicy.

fot. Ula Bugaeva

Jego serce bije, a krew zaczyna krążyć po ciele. To wzruszająca chwila, móc zobaczyć na badaniu USG mikroskopijne serduszko. Akcja serca płodu powinna być widoczna zawsze wtedy, kiedy zarodek ma 5 mm (wartość oznaczona na USG jako CRL).

Znaczenie dla ciąży ma jednak nie tylko sam fakt bicia serca, ale również wartość tętna (FHR).

Tętno zarodka niższe niż 100, najczęściej oznacza niestety duże zagrożenie dla rozwoju dziecka i ogromne ryzyko poronienia. Prawidłowo na tym etapie powinna to być wartość z przedziału 100-140 uderzeń w ciągu minuty.

Teraz rozwijają się jelita, pojawia się też zawiązek tkanki, z której rozwiną się płuca. Kształtuje się gruczoł przysadkowy, mięśnie i kości. Dalej powstaje cewa nerwowa, z której rozwinie się niebawem mózg i kręgosłup.

W 6 tygodniu ciąży tworzą się zalążki wątroby oraz trzustki, a także oczu. Co ciekawe, rozwija się już nawet ich warstwa barwnikowa! Zalążki rąk i nóg mają płetwowate zakończenia - bez obaw, wkrótce właśnie z nich rozwiną się palce. Na tym etapie głowa staje się największą częścią zarodka.

fot. Adobe Stock/ Tak wygląda dziecko w 6 tygodniu ciąży

Niebawem będziesz mieć za sobą (lub już miałaś) USG dopochwowe potwierdzające ciążę. Poniżej ściągawka skrótów, które będą przydatne przy czytaniu opisu USG.

CRL - długość ciemieniowo-siedzeniowa

- długość ciemieniowo-siedzeniowa FHR - częstość bicia serca płodu

- częstość bicia serca płodu NT - przezierność fałdu karkowego

- przezierność fałdu karkowego NB - kość nosowa

- kość nosowa DV - przepływ w przewodzie żylnym

- przepływ w przewodzie żylnym BPD - wymiar poprzeczny główki

- wymiar poprzeczny główki HC - obwód główki

- obwód główki AC - obwód brzuszka

- obwód brzuszka FL - długość kości udowej

- długość kości udowej EFW - szacowana masa płodu

W tym tygodniu masz dobrą i złą wiadomość. Dobra to taka, że twoje ciało pompuje zwiększoną ilość progesteronu. Ten hormon jest odpowiedzialny za ochronę przed zakażeniami oraz budowę naczyń krwionośnych w wyściółce ściany macicy, gdzie maluch znajduje bezpieczne schronienie.

Zła wiadomość to taka, że to właśnie progesteron przy okazji spowalnia proces trawienia, powodując nudności u prawie 2/3 ciężarnych kobiet. Mdłości, zwane porannymi, wbrew nazwie mogą zaatakować o każdej porze dnia lub nocy. Mogą występować z różną siłą - od ledwie odczuwalnych po bardzo męczące.

fot. Ula Bugaeva

Progesteron możesz obwiniać także za inne kłopoty związane z trawieniem - uciążliwe wzdęcia lub zaparcia. Co ciekawe, w 6 tygodniu ciąży objawem może być nawet... ból głowy.

Prócz wspomnianych i znanych większości ciężarnych mdłości, w 6 tygodniu nasilają się też takie objawy, jak:

Tkliwość i powiększenie piersi

Spokojnie, to dopiero początek zmian w twoich piersiach. Organizm powoli chce przyzwyczaić cię do tego, że niebawem ich główną funkcją będzie wykarmienie dziecka.

Częstsze oddawanie moczu

Ta przypadłość będzie tylko bardziej dokuczliwa z miesiąca na miesiąc. Niestety! Nie myśl tylko, że możesz pozwolić sobie na przyjmowanie mniejszej ilości płynów.

Bóle pleców

Macica powoli będzie się rozrastać, a plecy również to odczują. Póki co - oszczędzaj się.

Zdarza się, że plamienie implantacyjne przedłuża się, niemniej jednak organizm powinien oswoić się z myślą o zapłodnieniu i przestawić na tryb „w ciąży”. Jest szereg objawów, które mogą świadczyć o ciąży pozamacicznej, inaczej ciąży ektopowej.

Ciąża pozamaciczna zdarza się niezwykle rzadko. Można ją zdiagnozować na etapie 6 tygodnia ciąży, kiedy to zarodek mógł zagnieździć się w jajowodzie, a nie w macicy. Jakie są objawy ciąży ektopowej?

częste plamienia i krwawienia w przebiegu wczesnej ciąży,

niski i powolny przyrost poziomu hormonu beta HCG,

ostry ból w podbrzuszu

pojawienie się silnego krwawienia z dróg rodnych, najczęściej pomiędzy 5 a 8 tygodniem ciąży,

tachykardia, bladość, poty, omdlenie (objawy pęknięcia ciąży i krwawienia).

fot. Ula Bugaeva

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 6 tydzień ciąży

Mimo że w standardach opieki nie ma wzmianki o USG przed 10 tygodniem ciąży, wiele pań korzysta z prywatnych gabinetów, by w końcu zobaczyć swoje dziecko na USG. Wówczas dostają też pakiet badań do wykonania. Na twoim skierowaniu powinny się znaleźć zlecone badania, takie jak:

Grupa krwi i Rh,

Morfologia krwi,

Badanie ogólne moczu,

Badanie cytologiczne,

Badanie czystości pochwy,

USG piersi,

Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,

VDRL (badanie w kierunku kiły),

Badanie HIV i HCV,

Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki.

Niekiedy do pakietu dołączone są również skierowania na badanie w kierunku cytomegalii oraz hormonów tarczycy. Są one bardzo ważne, więc jeśli lekarz ich nie zleci, poproś o nie!

fot. Ula Bugaeva

Niektóre kobiety skarżą się, że witaminy, które muszą przyjmować w czasie ciąży, powodują dolegliwości żołądkowe. Jeśli masz taki problem, możesz witaminy połykać razem z jedzeniem lub przyjmować je przed pójściem spać. Jeśli mimo to dolegliwości spowodowane witaminami nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem, zanim całkowicie je odstawisz.

Każdy kolejny tydzień ciąży powoduje, że przyszłe mamy tracą głowę i potrafi je wystraszyć nawet najmniejsze odchylenie od normy. Jakie pytania pojawiają się najczęściej na tym etapie ciąży?

