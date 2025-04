Poziom hormonu hCG, informującego o ciąży, jest z pewnością dostatecznie wysoki i można go wykryć za pomocą domowego testu ciążowego. Możesz więc potwierdzić to, co podejrzewałaś: spodziewasz się dziecka!

Hormony szaleją i z pewnością doświadczasz huśtawek nastrojów. Czy zdarzyło ci się już płakać na reklamie pampersów? Jeśli nie, z pewnością wszystko jeszcze przed tobą ;-)

5 tydzień jest więc jednocześnie 2 miesiącem ciąży I trymestru. Chociaż wiek ciąży powinno obliczać się w tygodniach, wiele osób zwyczajowo chce podawać go również w miesiącach. Czy już podzieliłaś się tą informacją z najbliższymi? Wstrzymaj się choć trochę. To bardzo intensywny czas dla twojego organizmu.

Dziecko jest nadal bardzo małe, ale pod koniec tego tygodnia będzie miało ok. 2 mm długości. Wielkością przypomina pestkę jabłka! Co ważne, mózg twojego maluszka rozwija się również naprawdę szybko! W tym tygodniu na USG można zobaczyć zazwyczaj pęcherzyk ciążowy, często także bijące serduszko.

fot. Ula Bugaeva

Twoje maleństwo przypomina teraz bardziej kijankę niż dziecko. Pomimo niewielkich rozmiarów i zabawnego kształtu, to prawdziwy mały człowiek!

Pod koniec 5 tygodnia ciąży w wielu przypadkach jego serce bije równomiernie, chociaż czasem dzieje się to dopiero w 6-7 tygodniu. Formują się oczy i uszy. Zaczyna się także kształtować szkielet.

fot. Adobe Stock/ Tak wygląda dziecko w 5 tygodniu ciąży

To moment, gdy pojawiają się zalążki kończyn i cewy nerwowej, a także niektórych narządów (płuc, nerek, trzustki i śledziony). Zaczyna powstawać łożysko, które na późniejszym etapie ciąży będzie odżywiać twoje dziecko.

Nie da się ukryć, że jeśli miałaś regularne miesiączki, to możesz być w ciąży! Jeżeli do tego faktu dodasz objawy i nowe dolegliwości, a test ciążowy wskazał pozytywny wynik, to możesz już powoli wyobrażać sobie siebie w roli mamy.

Jak możesz się czuć w 5 tygodniu ciąży i jakie symptomy mogą ci towarzyszyć?

Ciągłe uczucie wyczerpania. Masz odczucie, że nagle chciałabyś przespać cały dzień? Przybij piątkę, doświadcza tego ogromna część ciężarnych.

Wymioty i mdłości. Świetne poczucie humoru miał ten, kto nazwał je „porannymi”. Owszem, część kobiet doświadcza ich tylko rano. Natomiast pozostałe... o każdej porze dnia i nocy. Czasem nawet to dnia porodu...

Częste oddawanie moczu. Myślisz, że mogłabyś zamieszkać w łazience, bo tak często ją odwiedzasz? Przyzwyczaj się do tego faktu. W trakcie ciąży bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie, a rozrastająca się macica będzie uciskała na pęcherz.

Obrzydzenie. Dopada cię na widok jedzenia. Często nawet wtedy, gdy patrzysz na te produkty, które uwielbiałaś jeszcze kilka tygodni temu. Pamiętam, jak na cały okres ciąży nagle zbrzydła mi jajecznica. Mój mąż mógł ją sobie smażyć tylko wtedy, kiedy nie było mnie w domu.

Nadwrażliwość na zapachy. Wiele kobiet musi rezygnować nawet z używania perfum. Denerwuje je dosłownie każdy aromat, nawet ten z pozoru przyjemny. Może się to wydawać błahym problemem, ale nie do końca. Niemal nierealne jest wtedy korzystanie z komunikacji miejskiej, znalezienie zupełnie bezzapachowych środków piorących staje się wyzwaniem, a wejście do mięsnego może się skończyć naprawdę kiepsko...

Żywe sny, bardzo wyraźne i barwne. Wiele kobiet wspomina, że w trakcie ciąży ich sny to były niemal gotowe scenariusze filmów i pomysły na książki!

Zmiany skórne. Przygotuj się na to, że prawdopodobnie twoja cera będzie potrzebować innej pielęgnacji. Czytaj składy kosmetyków, ale raczej pogódź się z tym, że możesz w pakiecie z dzieckiem pod sercem otrzymać trądzik na twarzy. Wiele kobiet wspomina, że ich cera stała się przesuszona lub odwodniona, a niektóre chwalą sobie stan ciąży i z nostalgią w głowie wspominają, że wyglądały wówczas najpiękniej.

Wstręt do alkoholu i nikotyny. Myślałaś, że trudno będzie ci się pożegnać z lampką wina do serialu? Biologia świetnie to zaplanowała: kobiety w ciąży bardzo często mają awersję do używek. Ciężarnej o wiele łatwiej przychodzi rzucenie palenia (przecież ma też dodatkową motywację) czy niepicie alkoholu - nawet zbliżenie kieliszka do ust może wywołać odruch wymiotny.

Bóle podbrzusza. Mogą cię niepokoić, bo do złudzenia przypominają te menstruacyjne. Zazwyczaj świadczą jednak o prawidłowym przebiegu ciąży. Gdyby stały się jednak wyjątkowo silne, zgłoś się do lekarza!

Tkliwość piersi lub ich obrzmienie. U niektórych kobiet już na początku drugiego miesiąca ciąży piersi zaczynają niemalże „żyć swoim życiem”. Mogą być wyraźnie obrzmiałe, lekko spuchnięte, a nawet ciut większe.

Wahania nastrojów. W jednej chwili czujesz się bardzo podekscytowana, a za chwilę masz ochotę zapaść w zimowy sen. Twój humor może się zmienić dosłownie z minuty na minutę. Wzruszasz się bez powodu.

Może już zdarzyło ci się popłakać z powodu kiepskiej fryzury lub zbyt długiej przerwy reklamowej w telewizji. To całkiem normalne - tak działają hormony ciążowe.

fot. Ula Bugaeva

Jak widzisz, wachlarz możliwych dolegliwości jest naprawdę szeroki. Pomimo tego, niektóre ciężarne nie uskarżają się na żaden dyskomfort. Co więcej - wiele przyszłych mam na tym etapie nawet nie przypuszcza, że pod ich sercem rośnie już nowe życie!

Umów się na wizytę u ginekologa oraz do lekarzy, których odwiedzasz z powodu chorób przewlekłych. Skonsultuj dotychczasowe leczenie i wyniki badań pod kątem nowej roli twojego organizmu.

To właściwie wszystko, co powinnaś teraz zrobić - poza tym zasługujesz na dużo odpoczynku i relaksu. Twoje ciało podejmuje właśnie gigantyczny wysiłek, żeby w pełni ukształtować nowego człowieka.

fot. Ula Bugaeva

Poza tym, dbaj o siebie. Będziemy podkreślać do znudzenia: nie pal papierosów, nie pij alkoholu, upewniaj się że lek, który chcesz przyjąć jest bezpieczny dla ciężarnych.

Zerknij na składy kosmetyków, które używasz, również tych do higieny intymnej. Zmień bieliznę na bawełnianą i pierz ją w delikatnych środkach piorących.

Podmywaj się ręką, nie gąbką czy myjką. Jeśli do tej pory bagatelizowałaś wygląd, zapach czy ilość upławów, skonsultuj z lekarzem, czy nie cierpisz na infekcję pochwy.

Stosuj suplementy diety przeznaczone dla kobiet w ciąży, koniecznie z kwasem foliowym.

Martwisz się każdym, nawet lekkim kłuciem w podbrzuszu, dręczy cię ból przypominający menstruację, bo zastanawiasz się, czy nie poronisz ciąży, czy organizm da radę?

Dodatkowo zakładasz, że możesz nie dać rady jako matka, że wypiłaś kieliszek szampana tydzień temu, wmawiasz sobie, że zaszkodziłaś dziecku, bo założyłaś ostatnio bardzo ciasne dżinsy. Nagle pojawia się lekkie krwawienie i panikujesz... Stop! Jeśli to tylko plamienie i nie jest koloru żywo czerwonego, wstrzymaj się z wydawaniem diagnozy.

Sygnały poważniejszych komplikacji:

Obfite krwawienie

Ten objaw nigdy nie jest pożądany w ciąży. Niewielkie plamy mogą się pojawić nawet po stosunku, ale większe - skonsultuj z ginekologiem, który upewni się, czy wszystko jest ok.

Nieustający ból brzucha

Jeśli ból jest zlokalizowany w jednym miejscu i nie ustaje, a dodatkowo towarzyszy temu uczucie twardego podbrzusza, zadzwoń do lekarza!

Dr n. med. ginekolog-położnik Ewa Kurowska: 5 tydzień ciąży

Zaczynasz jazdę na najbardziej emocjonującej na świecie kolejce górskiej. Wahania poziomu hormonów, wszystkie zmiany fizyczne oraz fakt, że dzieje się coś, co zmieni twoje życie, mogą spowodować szalone zawirowania.

Nie dziw się, jeśli w ciągu jednej godziny poczujesz się na przemian uskrzydlona szczęściem, przygnębiona, wściekła, sentymentalna, silna i na koniec niepewna.

Pewnie czujesz się przytłoczona nadmiarem informacji, zakazów i zaleceń. Dręczą cię pytania i martwisz się, czy dziecko dobrze się rozwija - to normalne.

Sprawdź, na jakie pytania inne przyszłe mamy szukają odpowiedzi.

