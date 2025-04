Fot. Fotolia

Reklama

5 najważniejszych w ciąży składników diety

Zdaniem prof. Tomasza Paszkowskiego, suplementując zyskujemy, a dopuszczając do niedoborów ryzykujemy coś więcej, niż można wywnioskować z popularnych wśród położników przekonań. Jakie jednak składniki powinny być przyjmowane dodatkowo przez kobiety w ciąży?

Profesor wskazuje na dwa kryteria, którymi należy kierować się w ich identyfikacji. Najważniejsze jest zachowanie optymalnego poziomu tych składników odżywczych, które są kluczowe dla zdrowego rozwoju dziecka, i których deficyt występuje powszechnie w populacji kobiet w Polsce. Obydwa kryteria spełnia grupa pięciu składników, tzw. BIG FIVE:

jod,

kwas DHA,

witamina D 3 ,

, kwas foliowy,

żelazo.

Zobacz także: 6 mitów na temat odżywiania w ciąży!

Zbilansowana dieta to nie wszystko

Jak wynika z doświadczenia zawodowego prof. Paszkowskiego, niedobory w zakresie kluczowych dla zdrowego rozwoju malucha substancji odżywczych dotyczą większości pacjentek. Są ponadto trudne do zlikwidowania dietą.

Chociaż coraz częściej zwracamy uwagę na to, co jemy, nasze nawyki żywieniowe zmieniają się bardzo powoli i determinowane są przez położenie geograficzne, klimat czy obyczaje.

Przykładowo, powszechnie niski poziom DHA w populacji kobiet ciężarnych wynika z faktu, iż w Polsce spożywa się średnio o połowę mniej ryb niż zalecana dzienna porcja. Zdaniem prof. Paszkowskiego, położnicy nie powinni liczyć na to, iż kobiety w Polsce z dnia na dzień zaczną jeść ryby. Trudno też oczekiwać od przyszłej mamy, aby każdego dnia spożywała 1 kilogram szpinaku w celu uzupełnienia niedoboru kwasu foliowego lub zjadała 30 żółtek, aby zagwarantować swojemu organizmowi odpowiedni poziom witaminy D.

Suplementacja w ciąży jest konieczna

Aby dostarczyć rekomendowane aktualne dawki substancji z grupy BIG FIVE, kobieta w ciąży musiałaby codziennie spożywać*:

1 kg szpinaku (kwas foliowy)

2 puszki tuńczyka (DHA)

30 żółtek jaj (witamina D)

litr mleka od krowy, która jadła paszę fortyfikowaną (jod)

Reklama

*Na podstawie prezentacji prof. Tomasza Paszkowskiego „Kiedy położnik stwarza problem pediatrom?”

Kluczowe składniki odżywcze wymagają zatem dodatkowej podaży. Szczególnie, iż korzyści jakie płyną z tak rozumianej prewencji zdrowotnej przeważają nad jakimkolwiek ryzykiem w przypadku suplementacji rekomendowanymi dawkami. Działania profilaktyczne prowadzone przez położników w okresie połogu pozwalają przede wszystkim zmniejszyć ilość problemów, z jakimi później muszą zmagać się pediatrzy.

Źródło: Materiały prasowe TKM Group

Zobacz także: Witamina D – jak uzupełniać jej niedobór podczas ciąży?